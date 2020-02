Una mujer china que entró a un club de Trump en Florida fue declarada no culpable por un jurado.

Jing Lu, de 56 años, fue, sin embargo, declarada culpable de oponer resistencia cuando fue detenida.

El jurado consideró que Jing no cometió un delito sino un “error” cuando se coló en Mar-a-Lago.

Un jurado declaró este miércoles no culpable a una mujer china del delito de entrar sin permiso en el club Mar-a-Lago de Palm Beach, sureste de Florida, donde el presidente de EE.UU. Donald Trump tiene su residencia privada.

All Jing Lu is guilty of is "an honest mistake," her lawyer says of the charge of trespassing at Mar-a-Lago, reports @hannahwinston. https://t.co/sdc8yCga3g — Hannah Morse (@mannahhorse) February 12, 2020

Jing Lu, de 56 años, fue, sin embargo, declarada culpable de oponer resistencia cuando fue detenida el 18 de diciembre pasado, día en que ni el presidente ni su familia estaban en Mar-a-Lago, y recibirá sentencia el próximo viernes, según medios de Palm Beach, ciudad a unas 50 millas kilómetros al norte de Miami.

Según el canal WPTV, la pena máxima que puede recibir es de un año de prisión.

El jurado consideró que Jing no cometió un delito sino un “error” cuando, pese a las advertencias, se coló en Mar-a-Lago y se dedicó a tomar fotografías hasta que fue detenida.

Durante una audiencia celebrada este martes prestaron testimonio el guardia de seguridad que interceptó a la mujer, el jefe de seguridad de Mar-a-Lago y los policías que la detuvieron.

When Jing Lu walked on to Mar-a-Lago property to take photos, it was "an honest mistake," a jury concluded. https://t.co/9eQgE9TBke — USA TODAY Politics (@usatodayDC) February 12, 2020

El caso está en manos del juez del condado de Palm Beach Mark Eissey.

En 2019 fue detenida otra ciudadana china que ingresó ilegalmente a la residencia del presidente en el sureste de Florida.

En marzo de ese año Yujing Zhang fue detenida tras intentar ingresar a áreas de acceso restringido en Mar-a-Lago. A la mujer se le encontraron cinco teléfonos celulares, varias tarjetas de memoria, un computador portátil, un disco duro portátil y un artefacto capaz de detectar cámaras ocultas.

En noviembre pasado fue condenada a ocho meses de prisión por violación a la propiedad privada y hacer declaraciones falsas a agentes del Servicio Secreto de EEUU.

Federal prosecutors disclosed this week that they're developing a potential national security case against Yujing Zhang, the Chinese woman charged with unlawfully entering Mar-a-Lago with a stash of electronic equipment.https://t.co/UMGdVHMJoS — Kyle Griffin (@kylegriffin1) June 16, 2019

Más recientemente, a fines de enero, la policía detuvo a Hanna Roemhild, de 30 años, cantante de ópera y residente en Connecticut por pasarse dos controles de seguridad con su vehículo cerca del ingreso a Mar-a-Lago y escapar de la policía a toda velocidad.

Según dijeron sus abogados al juez del caso el pasado viernes, Roemhild tiene un historial de problemas mentales y dos expertos consultados consideran que no es apta para ser sometida a juicio y debe ser ingresada en un hospital psiquiátrico.