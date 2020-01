Junta electoral de Georgia aprueba reglas para nuevo sistema de votación

La junta electoral de Georgia aprobó un conjunto de cambios en las reglas para gobernar el uso de nuevas máquinas de votación que se apresuran en todo el estado para las primarias presidenciales que se aproximan rápidamente en marzo.

Los miembros de la Junta Electoral del Estado reconocieron que algunas de las reglas recientemente adoptadas pueden necesitar más ajustes. Fueron aprobados independientemente de la fecha límite ajustada para el despliegue de las nuevas máquinas.

In every county across the state, Georgians are gearing up for the March presidential primary. Thank you to the Millen Women’s Club for contributing to this effort by hosting a demonstration of our new, secure paper ballot system! #gapol #securevotega pic.twitter.com/PCRwFYaIbt

— Secure the Vote Georgia (@securethevotega) 22 de enero de 2020