Junta abuelita ahorros para que su nieta vea a Bad Bunny y esto pasó…

Así se vivió la venta de boletos de Bad Bunny en Monterrey Abuelita ahorros Bad Bunny: Es increíble el revuelo que ha estado causando el cantante puertorriqueño Bad Bunny, pues a apenas unas semanas de haber anunciado su tour, y hace unos días sacar los boletos a la venta, miles de fanáticos han expresado su felicidad al conseguirlos, muchos otros han estallado en enojo y otros más han roto en llanto por no haber conseguido. Y es que, en México, las entradas para ir a ver al ‘Conejo malo’ se agotaron en menos de lo que canta un gallo, pues en Ciudad de México, Bad Bunny tuvo que abrir una segunda fecha para quienes no alcanzaron el primer día. En esta ocasión te mostraremos un video que se hizo viral en TikTok que demuestra el gran amor que le puede tener una abuelita a su nieta… Se hace viral en TikTok En este video el cual, se viralizó hace unos pocos días, podemos ver como una abuelita abre su ‘cochinito’ y saca monedas, esto con la intención de juntarle sus ahorros a su nieta, quien quiere asistir al concierto de Bad bunny. A la señora le preguntan: “¿Qué harás con ese dinero?” Mientras que ella responde, “Dárselos a mi nieta para que vaya a ver a ‘Bugs Bunny’, mientras todos ríen’. Este video lo compartió una página en Instagram de Jorge Juárez, quien en la descripción dio una enorme sorpresa y pidió que por favor lo ayudaran a contactar a la señora del video y a su nieta.

Abuelita ahorros Bad Bunny: Las buscan para regalarles las entradas A través de la cuenta de Instagram del influencer Jorge Juárez, el cual cuenta con más de 33 mil followers, escribió una llamada de emergencia a sus seguidores para localizar a las responsables del TikTok que se viralizó, esto fue lo que comunicó en su descripción en donde, compartió el video de tan conmovedor momento: ” ¡Atención! Me compartieron este vídeo y la verdad es que me conmovió muchísimo y quiero regalarle boletos para ella y su nieto. ¿Quién me puede ayudar a contactarla? Habrá sorpresa también para quien logre pasarme su contacto, pónganlo en los comentarios por favor #Badbunny #estadioazteca. #Mexico #Monterrey #estadiobbva Preventa empieza el 8 de Febrero”.

Abuelita ahorros Bad Bunny: ¿Qué dicen los usuarios? Dicha acción conmovió a muchas personas, las cuales no dudaron en compartir su felicidad y aplaudir la actitud del influencer al querer contactar a la abuelita y a su nieta, estos fueron algunos de los comentarios más destacados que se encontraron en el video. “¡Que emoción!”, “Mi abuelita hubiera hecho lo mismo”, “¡Compartiré a ver quien localiza y sumare en mandarle unos guantes firmados a su nieto!” Escribió Julio César Chávez. “¿Puedo pedir los míos? ando muy pobre…”, “Excelente iniciativa, la verdad porque así hay millones de niñas queriendo ver a su cantante preferido, y por los altos costos no pueden. Espero esta chica disfrute de este tremendo regalo, bravo”. Con la ayuda de los seguidores dio con ellas Gracias a las redes sociales, podemos tener la facilidad de estar en cercanía virtual con cualquier persona. Es por eso que los seguidores de dicho influencer y más personas, se dieron a la tarea de localizar a abuelita y nieta para comunicarles que hay alguien que les quiere regalar entradas gratis para el concierto de Bad Bunny, y así fue como dieron con ellas y en el siguiente video sucede conmovedor momento en donde, Jorge les da la noticia en vivo en Instagram. Se puede escuchar como en el video Jorge Juárez les explica: “Hola como están, como nos conmovió muchísimo su video y por eso queremos regalarles dos entradas para el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, ojalá usted señora pueda acompañar a su nieta…”, dicta el instagramer.

Abuelita ahorros Bad Bunny: ¿Qué opinan los seguidores? En el video la abuelita y su nieta agradecen el gesto del influencer y le dicen que estarán ahi, muchas personas por medio de este video dieron sus puntos de vista con respecto a la situación, ya que muchos reconocen que fue un bello gesto por parte Jorge Juárez, esto es lo que dicen: “Son los mejores, ¡no me canso de decirlo! @jjuarezww tienes un corazón de oro, me recordó aquel 25 de marzo del 2017, nuestro primer auditorio nacional acompañando a Carlos y tu gesto con estas Chilenas fue increíble, de nunca olvidar”, “Wuaaaaaww! Q padre! Yo también quiero boletos! jajajaja”, “Eso, así se hace bro”, “Que detallazo”, “Más personas así, que bella persona”.

De todo se vivió en la venta de boletos para Bad Bunny Angustia, emoción, lágrimas, enojo, gritos y decepción experimentaron miles de regios ayer durante la venta de boletos para los conciertos que Bad Bunny ofrecerá en el Estadio BBVA el 3 y 4 de diciembre. El Conejo Malo desató la locura en tierras regias y marcó un récord al vender casi ¡100 mil entradas! en siete horas para las dos presentaciones de su World’s Hottest Tour, de acuerdo a información de los organizadores. Quienes sí pudieron comprar tickets estallaron de felicidad. Una historia muy distinta protagonizaron los que se quedaron con la frustración y el cansancio de más de 40 horas de fila en la Arena Monterrey porque no alcanzaron accesos. La queja de los desafortunados fue que si sólo por persona se podían comprar seis boletos ¿por qué hubo quienes adquirieron más de 20?

“Llegamos desde el lunes a las ocho de la noche porque queremos que nuestros hijos estén con su cantante favorito y no es justo que se acaben los boletos para el primer concierto y empiece la venta del segundo, no es válido que sólo 20 personas entraron (de la fila) y se hayan acabado”, declaró enfada una madre de familia. Informó Agencia Reforma.

Abuelita ahorros Bad Bunny: La felicidad duró muy poco Gritos de efusividad se escucharon en la fila cuando se anunció una segunda fecha. Los promotores esperaron vender todos los boletos del primer show para abrir el segundo después de las 13:00 horas. La felicidad duró poco, pues de nuevo volaron las entradas, y para las 16:00 horas quedaban muy pocos; la mayoría de 9 mil 150 pesos. “No es ser posible que llegamos ayer (martes) en la mañana y no hayamos alcanzado boletos para ninguna de las dos fechas. No se me hace justo”, expresó triste Ruth Tanguma. El coraje se apoderó de algunas personas que con gritos de “corruptos” exigían pasar a las taquillas. Otros fans, mujeres y hombres, brincaron el barandal y desafiaron a la autoridad.

En el lugar se instalaron siete patrullas de Policía Monterrey que llegaron porque los ánimos estaban caldeados. Miles de historias distintas, algunas felices otras decepcionantes, dejó la venta de boletos de Bad Bunny en Monterrey. Informó Agencia Reforma