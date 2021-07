Ramírez da vida a un conquistador maldecido cuatro siglos antes durante su propia búsqueda de la planta junto con sus compañeros Sancho y Melchor, interpretados por los españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez, respectivamente. Y su personaje no sólo está cubierto de serpientes, sino prácticamente hecho de ellas. Ramírez, quien ha dicho respetar enormemente a estos animales, recordó algunos de sus muchos encuentros memorables (“¡Demasiados!”) con culebras en su Venezuela natal.

De hecho, “no diría que él es un villano”, dijo Ramírez a The Associated Press en una entrevista reciente desde Los Ángeles. “Quiero decir, para mí es el antagonista. Las razones por las que hace lo que hace y la razón por la que finalmente se pasa al lado oscuro son nobles de corazón. Simplemente es incapaz de manejar adecuadamente su dolor y su pena por la pérdida de sus seres queridos”.

Creció rodeado de serpientes

“Viví durante tres años en Barinas, que es una provincia en las llanuras, y encontraba serpientes por todas partes. Una vez vi una enrollada incluso en la poceta (inodoro) del baño”, contó. “Otro día estaba en una granja con mis amigos, tenía tal vez 9 o 10 años, y estábamos tirando piedras a latas de refresco que poníamos en los postes de una cerca. Tenía que recoger el refresco para volver a ponerlo en el poste y… algo se movió en los arbustos: una pequeña anaconda”.

Pero al mismo tiempo se expresó “fascinado” por ellas: “Cada vez que me topo con un documental o algo sobre serpientes, siempre me detengo a verlo”. En la película, Ramírez comparte grandes escenas con Johnson, Rovira y Gutiérrez. ¿Qué fue lo más divertido para él de toda esta experiencia? “Trabajar con Dwayne es una bendición, es una persona tan luminosa, tiene tanta generosidad, realmente lo adoro”, dijo del astro estadounidense también conocido como The Rock.