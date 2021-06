Juneteenth: Aprueban nuevo festivo en EE.UU. para el 19 de junio

Una vez aprobado, el “Juneteenth” se convertirá en el duodécimo festivo de alcance federal en los Estados Unidos. Estas 12 fechas tan solo son de obligado cumplimiento en el sector público, por lo que no representará un día festivo obligado para el sector educativo ni comercial.

Aunque los últimos soldados sureños de la Confederación se habían rendido en abril de 1865, los esclavos de Galveston no quedaron libres hasta que militares de la Unión llegaron al puerto el 19 de junio con las noticias. Habían pasado dos años desde que el entonces presidente Abraham Lincoln había abolido la esclavitud.

“Tenemos un largo camino hacia la justicia racial en Estados Unidos y no podemos llegar allí sin reconocer el pecado original de esclavitud de nuestra nación. Ya es hora de que Juneteenth sea un feriado federal”, afirmó el martes el autor del proyecto de ley en el Senado, el demócrata Edward Markey.

Por su parte la agencia de noticias The Associated Press, reportó que el Senado de Estados Unidos aprobó una propuesta de ley que hará del 19 de junio un feriado federal para conmemorar la libertad de los esclavos, el cual se conocerá como Juneteenth.

Reconocer el “pecado original de la esclavitud”

“Aunque aún me parece extraño hacer que los contribuyentes provean a los empleados federales tiempo libre, sea requerido ahora para celebrar el fin de la esclavitud, está claro que no hay deseo en el Congreso de discutir más el asunto. Por lo tanto, no voy a objetar”, dijo Johnson en una declaración antes de la votación del martes.

