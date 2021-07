Julión Álvarez apareció impactando a todos con lo ‘humilde’ que es

Aunque el cantante tiene mucho dinero ¿le gusta hacer sus labores domésticas él mismo?

‘El rey de la taquilla’ no pretende ‘contratar’ a nadie para que le lave sus camisas Un video de Julión Álvarez lavando su camisa, está causando sensación debido a que el ‘Rey de la Taquilla’ tiene el dinero suficiente para contratar a alguien que haga las labores domésticas de su casa, incluyendo el lavar su ropa, pero ¿no quiere o es ‘tacaño’ para tener a alguien que lo auxilie? Este fin de semana, el intérprete de ‘La María’, compartió una serie de historias de Instagram que dejaron con la boca abierta a sus fanáticas porque el cantante que tiene esposa apareció muy ‘hacendoso’ lavando la camisa que utilizó ese día, además de que disfruta sus labores domésticas, por lo visto. Julión Álvarez y el video que está causando sensación El video fue reproducido por la cuenta de Instagram de ‘Chicapicosa’ y en él se puede ver claramente cómo Juión Álvarez en medio de la noche está talle y talle una camisa blanca, lo más increíble de todo es que lo hace de la forma ‘antigua’, en un lavadero hecho de piedra. ¿Será que el mexicano por más dinero que tenga disfruta de hacer las cosas ‘as su manera’ en vez de utilizar lavadora? Además llama mucho la atención que el cantante no haya acudido a su esposa para que lo auxiliara o contar con alguna empleada que le haga ese tipo de actividades.

Sin camisa y tallando a mano, Julión Álvarez sorprendió Haciendo brazo, sin camisa y en medio de la noche en un lavadero de piedra que seguramente no era de su casa sino de algún familiar, Julión Álvarez se muestra en el video muy concentrado en limpiar la camisa blanca, mientras con jabón talla los lugares sucios y consigue sorprender a todos. El video fue compartido por la cuenta de Instagram de ‘Chicapicosa’ y lejos de criticarlo, las mujeres quedaron extasiadas de cómo un cantante tan famoso y sobretodo exitoso con mucho dinero (por algo lo llaman ‘El Rey de la Taquilla’), se animó a ser tan humilde para mostrarse lavando su camisa.

Los comentarios por el video de Julión Alvarez tallando su camisa, no se hicieron esperar Los comentarios de las mujeres para Julión Álvarez por dedicarse a lavar su camisa, fueron inminentes: “Ay, yo se la lavo”, “Yo se la lavo ..y la camisa también”, “Ahora ¿ya todos se van a encuerar?”, “Ese si es un hombre humilde”, “Y la esposa… para qué la tiene?”, “Bueno creo quiere limpiar su imagen de hombre machista yo todavía recuerdo cuando en una entrevista dijo que la mujer que estuviera con el tenía que saber trapear sino para que la quería”. “Si mamá lo enseño muy bien felicidades seda Reyna por haber formado un hombre que no se atiene a su esposa !”, “¿No querrá venir a lavarme una docena y pago con cuerpo?”, “¿Una camisa de diseñador lavada así? Jajaja lo que es tener lana”, “Limpiando la metida de pata después de decir qué las Mujeres si no saben barrrer no son buenas”, expresaron más fanáticas.

Julión Álvarez lava la camisa y otras labores domésticas Eso de lavar la camisa no fue la única actividad que hizo el cantante, sino también se le pudo ver sacando agua de una especie de tinaco para lavarse las manos e intentar cocinar en lo que aparentemente sería la casa de un familiar a quien fue a visitar durante este fin de semana pasado. “Yo se la lavo se la plancho y también se la quito”, “un estuche de monerías”, “Ese es mi Julión, así se lava en los ranchos”, “Que bien lava la ropa”, fueron más comentarios para el cantante de música regional mexicana que tiene una fortuna importante en base a sus conciertos… Pero le gusta de compartir momentos en su vida personal…

El cantante ya había compartido un video con su hija A través de las redes sociales hace meses circuló un video del cantante mexicano Julión Álvarez vestido con una playera negra en su hogar a lado de su familia, pero eso no fue todo. En el video se puede apreciar al cantante al lado de su hija en lo que parece ser la sala de su casa donde la pequeña le da la bendición a su padre Julión Álvarez y en la que terminan con el típico beso. A pesar de lo tierno del video, los internautas no dejan pasar nada por adelantado y empezaron a comentar el video criticando al cantantes por su panza, ya que al parecer este la tiene mas grande. El video fue compartido por la cuenta oficial de Instagram del programa El Gordo y La Flaca y junto a la publicación escribieron: “Que bella Maria Isabel dándole la bendición a su papi Julion Alvarez”.

La hija de Julión Álvarez disfruta mucho el tiempo con su famoso papá Entre los comentarios esta el de una seguidora que fue de las pocas que no critican al cantante: “Que imagen tan hermosa de ambos lados cuidense”, dijo la seguidora. Uno de los que criticó a Julión comentó: “Julión se comió la cuarentena”, haciendo referencia a la panza que se le ve al cantante mexicano. “Otro pozolito compa Julion”, “La panzota de Julion”, “Esa panza es de embarazo”, “Omg y ahora él está embarazado”, “Que bonita princesa”, “Bellísima costumbre!!”, “Que hermosuras, me encantan los dos!! Bendiciones”, “Que te panzó Julion”, “Julion debería tener oportunidad de regresar a USA , ya que el ha pagado más taxes que @realdonaldtrump”, “Lo que vi fue su panza”, fueron algunos de los comentarios que realizaron diferentes usuarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JULIÓN ÁLVAREZ LAVANDO SU CAMISA

Al cantante ya le habían filtrado un video aún más polémico Julión Álvarez panza. Anteriormente apareció un polémico video del cantante Julión Álvarez, donde aparentemente se le ve haciendo sus necesidades en pleno palenque de Culiacán. Sin duda alguna, los palenques son lugares donde ocurre de todo, y la gente está más que conectada con su artista favorito, ya que por lo general, comparten escenario muy cerca de su público e incluso, tienen contacto directo con los famosos. No obstante, esto también puede ser un ‘arma de doble filo’, ya que cualquier acontecimiento bochornoso puede ser guardado y exhibido en las redes. Esto fue lo que ocurrió con el cantante Julión Álvarez, de quien fue colgado un video donde se le puede ver en un acto algo vergonzoso en el palenque de Culiacán, Sinaloa.

También había declarado en contra de las mujeres En el clip aparece el intérprete muy animado al ritmo de una de sus populares canciones en el medio del escenario, sin embargo, poco a poco se acerca hasta el lugar donde están instaladas unas percusiones y claramente desabrocha su pantalón y pareciera que le ‘ganaron las ganas’, pues aparentemente hace sus necesidades frente al instrumento disimuladamente. Los comentarios de los usuarios en la cuenta de Instagram de ‘Nelssie Carrillo’, la encargada de compartir el video, no se hicieron esperar. “Hace tiempo habían subido un video similar a este y Julión mando decir que no, que no era verdad. Pero en este video hay más luz y se ve como que si”, “Cuando te urge, te urge”, expresaron.

El video del Palenque que le causó muchas burlas “Es la verdad, claramente se ve que está orinando”, “Nunca he ido a un palenque, pero si así fuera, no tendría nada de malo que en pleno concierto vaya a parar para conseguir un sanitario y hacer sus necesidades”, escribieron algunos. Y otro fue más ‘picante’: “Julión el mión”. Pero otros no estuvieron del todo de acuerdo con las acusaciones hacia Julión Álvarez en pleno palenque. “Se estaba acomodando el paquete”, “Imposible hacer pipí en un segundo, se acomoda la camisa, cómo inventa la gente”, “Yo pienso que estaba metiéndose la camisa”, “Se está fajando”, se pudo leer. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ