Y es que a pesar de que estos rumores no se negaron ni se confirmaron, alguien que no parece estar muy conforme con la decisión de casarse de Christian Nodal es su mentor y compañero, Julión Álvarez, quien sorprendió a todos al pedirle al cantante de 22 años que por favor no se casara todavía y que mejor disfrutara de su juventud.

Estas declaraciones de Julión Álvarez se dieron a través del programa de espectáculos, Suelta la sopa, en donde le pedía a Christian Nodal que por favor aún no se casara ya que aún era muy joven para un compromiso como ese: “Yo digo que Christian Nodal está muy chavalino (muy joven) 22 años tiene ¿verdad? Está jovencito. No te cases, loco”.

Julión Álvarez además de decirle a Christian Nodal que no se case aún con Belinda, también le pidió que disfrutara de los éxitos internacionales que estaba cosechando, además de presumir los sold out que ha tenido en todos sus conciertos, tanto dentro como a fuera de la república mexicana y ya después pensara en casarse:

“Ahorita es imposible, Nodal tiene contrato con una disquera, entonces no se lo permiten. Al ser de dos generaciones diferentes, tenemos dos maneras distintas de exponer la música”, comentó Julión Álvarez, sin embargo no descartó la posibilidad de que en un futuro próximo sí se lleve a cabo esta gran colaboración.

Para finalizar con sus declaraciones, en donde el cantante Julión Álvarez le pedía a Christian Nodal aún no casarse y que mejor disfrutara de sus éxitos y su aún larga carrera, el también intérprete de música regional mexicana habló de que le encantaría una colaboración con él, sin embargo esto aún no se podría llevar a cabo:

La reacción de los internautas no se hizo esperar y comenzaron a mencionar sobre el costo de este supuesto segundo anillo de compromiso: "Me mandan esta captura donde nos dicen que el segundo anillo de Belinda si podría ser de matrimonio y es de #trinitymg #cartier", se escribió en el post.

“ No es anillo de matrimonio”

"Naaaa, no creo, primero uno de tres millones y el de boda de 55 mil. No creo", "Criticando que no queda, lo que es no saber de fashion y de tener millones", "No siento que se parezca al de la foto", "No es anillo de matrimonio, ella ya lo ha utilizado antes", "Muy bonito el anillo, pero creo no le va al de compromiso", continuaron los mensajes.

“Más haya de los que opinan sobre el precio del anillo, lo que desconocen es que ese anillo Trinity de Cartier, tiene una simbología muy especial de echo esa pieza es muy tradicional no por nada es una de las piezas más antiguas de la firma Cartier, en lo que tienen que ver con compromiso y bodas. Hay pa

dres que tienen la tradición de regalarles ese par de anillos a sus hijos y sus prometidos o prometidas en sus fiestas de compromiso, para desearles lo mejor del mundo y que su amor sea eterno, porque precisamente ese anillo simboliza amor infinito”, dijo un seguidor.