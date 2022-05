De acuerdo con el portal del Heraldo de México , siempre tuvo el apoyo de sus seguidores, quienes confiaban que su ídolo era inocente y que no estaba involucrado con el narcotráfico. Por fin, la situación tuvo buenas noticias para el cantante, quien fue borrado de esa famosa lista que emitió la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Desde ese entonces la carrera de Julión ya no fue la misma, a pesar de poseer una de las mejores voces de México, su carrera tuvo un estancamiento, debido a que no podía pisar el país estadounidense. Ahora, el interprete de “Y fue así”, ha salido para dar una conferencia y explicar lo sucedido.

Desde ese año, Julión Álvarez, a pesar de no seguir en lo más alto de la música, él estuvo produciendo mucho material nuevo, pero las canciones no pudieron llegar a las plataformas digitales. Todo esto debido a la problemática con los Estados Unidos y su presunto problema de narcotráfico.

“Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia”

El mexicano compartió sus primeras impresiones después de haberse enterado de las buenas noticias de este inicio de fin de semana. “Hoy, así como lo prometí desde 2017, tratando de limpiar nuestro nombre, tratando de esclarecer esos señalamientos. Hoy, 27 de mayo bendito Dios, es algo que les podemos compartir”, comenzó diciendo.

Luego, Julión mencionó como fue que recibió la noticia sobre que ya no un presunto sospechoso de lavado de dinero en los Estados Unidos: “Hoy en la mañana me despiertan con esa noticia, me hablan mis abogados ‘Felicidades amigo, hemos llegado y estás libre’”, dijo. Archivado como: Julión Álvarez lista negra