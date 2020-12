Impactantes declaraciones de Julio Preciado

Tras padecer coronavirus, el cantante mexicano confiesa que le pidió a Dios morir

Ha sido un año complicado para él en cuanto a problemas económicos y de salud

El cantante mexicano Julio Preciado, quien saltara a la fama por ser vocalista de Banda El Recodo, no ha tenido el mejor de los años en este 2020, y tras padecer coronavirus, confiesa que le pidió a Dios morir.

En una entrevista que está disponible en las redes sociales del programa Un Nuevo Día y que hasta el momento tiene más de 120 mil reproducciones, Julio Preciado sorprendió con sus impactantes declaraciones.

Entre lágrimas, el cantante mexicano, desde su residencia particular en Mazatlán, Sinaloa, en México, y en vísperas de Navidad, dijo que hace unos días le pidió piedad a Dios para dejar de sufrir.

“Le decía ‘llévame’ porque estaba muy desesperado, la cama mata y es cierto. Yo no quería estar acostado, pero no me permitía mi cuerpo. Es muy difícil haber pasado por tanto proceso, le dije (a Dios), ‘si me quieres tener contigo, mándame salud, si no, mejor llévame'”.

Graves problemas de salud

Fue en enero pasado que Julio Preciado recibió un trasplante de riñón, pero después de este procedimiento, se enfrentó a otros problemas de salud, los cuales le hicieron pensar que no sobreviviría.

“No lo puedo decir con palabras, pero fue muy difícil, y no fue en el trasplante ni fue cuando tuve la infección testicular, fue ahora, el 8 de noviembre hasta hace una semana que volví a levantarme por un resfriado complicado con dengue”.

El cantante mexicano, que recientemente cumplió 54 años de edad el pasado 1 de diciembre, confesó que pasó momentos muy complicados durante 20 días, pues en 15 de ellos no pudo comer.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ