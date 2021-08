Ya había tenido problemas de salud en todo 2020

El cantante mexicano Julio Preciado, quien saltara a la fama por ser vocalista de Banda El Recodo, no ha tenido el mejor de los años en este 2020, y tras padecer coronavirus, confiesa que le pidió a Dios morir. En una entrevista que está disponible en las redes sociales del programa Un Nuevo Día y que hasta el momento tiene más de 120 mil reproducciones, Julio Preciado sorprendió con sus impactantes declaraciones.

Entre lágrimas, el cantante mexicano, desde su residencia particular en Mazatlán, Sinaloa, en México, y en vísperas de Navidad, dijo que hace unos días le pidió piedad a Dios para dejar de sufrir. “Le decía ‘llévame’ porque estaba muy desesperado, la cama mata y es cierto. Yo no quería estar acostado, pero no me permitía mi cuerpo. Es muy difícil haber pasado por tanto proceso, le dije (a Dios), ‘si me quieres tener contigo, mándame salud, si no, mejor llévame'”.