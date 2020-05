Dan a conocer impactante noticia

En el programa “Sale el sol”, confirman que Julio Preciado fue hospitalizado por sospecha de coronavirus

Después, el cantante mexicano, de 53 años de edad, rompe el silencio

Cuando nadie se lo hubiera imaginado, confirman que el cantante mexicano Julio Preciado fue hospitalizado por sospecha de coronavirus. Horas después, rompe el silencio y da detalles de su estado de salud.

A través de un video que está disponible en el canal oficial de YouTube de Imagen, en la sección de espectáculos del programa “Sale el sol”, los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Ana María Alvarado dieron a conocer esta impactante noticia:

“A las 6:30 de la tarde del día de ayer, la Torre COVID de Guadalajara, Jalisco, recibió a un distinguido visitante que venía en ambulancia desde Mazatlán, Sinaloa, desde el club de golf, Julio Preciado, trasladado de emergencia a la Perla de Occidente, se interna”.

Gustavo Adolfo Infante continúa con la información: “Julio Preciado viene de un cuadro muy complicado de salud, de un trasplante de riñón de su hija Yuliana, afortunadamente, muy bien, todo muy bien. Cuando yo lo fui a ver a Guadalajara, era un cuarto totalmente sanitizado donde había que limpiarse los pies, sanitizarse las manos, era un poco el entrenamiento para lo que estamos viviendo ahora”.

Con 53 años de edad, Julio Preciado es recordado por muchos por ser la voz principal de Banda El Recodo durante muchos años, siguiendo después con una carrera en solitario. Desde ayer, se encuentra hospitalizado por sospecha de coronavirus.

“Se va a Mazatlán, y me decía ‘El gordo’ (refiriéndose al cantante Julio Preciado) que estaba recibiendo poquitas visitas y que muy contadas, y pues entre esas poquitas visitas y muy contadas, alguien le llevó el coronavirus, entonces empezó Julio Preciado el día de ayer con problemas respiratorios, no podía respirar, lo tuvieron que llevar, no está intubado, pero si está con oxígeno”, expresó Gustavo Adolfo Infante.

Julio Preciado sospecha coronavirus. Por su parte, Ana María Alvarado comentó: “Una noticia tristísima, verdaderamente, porque sabemos que personas que tienen condiciones especiales de salud les cuesta más trabajo batallar contra el Covid, esperemos de corazón, sabe que lo queremos, lo apreciamos, a él y a toda su familia, ojalá Julio pueda salir de ésta, ha batallado mucho con su salud en los últimos 3 años y ha sido una cosa realmente desgastante”.

La periodista de espectáculos expresó que están atendiendo a Julio Preciado y que tienen un informe de lo que dice su doctor, un trasplantólogo: “Las personas que tienen trasplantes no pueden tomar cualquier medicina que no vea el nefrólogo y todo lo relacionado al trasplante”.

A continuación, se presentó el testimonio del doctor Julio Ramos sobre el estado de salud del cantante: “No vamos a ocultar nada, el señor (Julio Preciado) está en aislamiento con un Covid-19 bajo tratamiento médico por la condición de salud. Obviamente, pertenece a un grupo de riesgo, él está estable, pero aislado. Este comportamiento clínico de este tipo de padecimientos es sumamente inespecífico, por lo tanto, cuando tú puedes ver a una persona que evoluciona de manera satisfactoria te puede cambiar el escenario en cuestión de horas o minutos”.