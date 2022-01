Julio César Chávez Jr. presuntamente detenido por posesión de armas

Julio César Jr., revela la verdad sobre lo que pasó

“Tengo miedo, no puedo dormir”, confiesa el hijo de la leyenda del boxeo Julio Cesar Jr., ¿Detenido?. Julio César Chávez Carrasco quien es boxeador mexicano e hijo de la leyenda el excampeón de boxeo Julio César Chávez, se mostró en aprietos este viernes 14 de enero en donde, se ve mediante un live en Instagram, que lo quieren llevar detenido. El hijo de la leyenda del boxeo, fue detenido por presunta posesión de armas, según informes de la Policía Ministerial de Mazatlán, Sinaloa. En las imágenes se le puede ver a Julio Cesar Jr., defendiéndose de los policías que quieren conseguir que baje del automóvil. Julio César Jr., ¿Detenido?: Comparte Chávez Jr. intento de detención El mexicano Julio César Chávez hijo dio a conocer en redes sociales que la policía en Sinaloa quiso detenerlo por presunta posesión se armas. El boxeador estaba transmitiendo en sus redes el momento en el que los policías le piden que se baje del auto. Chávez dice que viene de su casa y que no se bajará, pues no ha hecho nada ilegal, dicha detención habría sido en Plaza Galerías de Culiacán. Chávez hijo, reveló que lo interceptaron y le pusieron una patrulla enfrente de su carro, informa Agencia Reforma.

Julio César Jr., ¿Detenido?: Esto fue lo que sucedió durante la intercepción En el video en vivo en Instagram, se puede escuchar a la policía diciéndole al boxeador: “Bájate tantito güey, bájate, te tenemos que llevar a la base, vienes armado, sólo bájate, queremos platicar”, persuadiéndolo para que Julio César Jr., descienda del vehículo. “Vengo de mi casa, me acabo de despertar y no he hecho nada. Yo no traigo armas, acabo de salir de mi casa, no señor, no me voy a bajar porque no he hecho nada”, les responde el peleador que está activo en el pugilismo de paga. Julio salió del “problema”, pues no se realizó ninguna detención. Durante la transmisión, se escuchó a Chávez Jr. pedirle a su acompañante que le llamara al gobernador Rubén Rocha Moya para que lo ayudara a salir del problema. Minutos después, el pugilista reconoció haber vivido una injusticia, informó Agencia Reforma.

¿Qué opinan los usuarios sobre este acontecimiento? A través de Twitter e Instagram los usuarios no tardaron en opinar sobre el amargo momento que le hicieron pasar al hijo de leyenda del boxeo, por medio de Instagram de ‘Chica Picosa’, los seguidores comentaron: “¡Sin orden de aprensión no se puede!, lo que es la corrupción”, “Pobre, de seguro ya lo volvieron a internar y todo por hablar de su mujer y del papá”. En Twitter no se hicieron esperar y opinaron cosas como: “Cuando uno no sabe para que estas en este mundo , solito te vas a la mier…”, “Pobre de su padre que tuvo que regresar a boxear para que su hijo perdiera reflectores”, “¿Por qué presiento que este no llega a viejo?”, “A todo mundo lo ha parado un reten y mas si traes un carro de lujo o con vidrios polarizados”.

Julio César Jr., ¿Detenido?: Narra lo que le tocó vivir El hijo de la leyenda del boxeo, reveló hace unas cuantas horas que ha sufrido graves problemas psicológicos a raíz de los traumas que le han generado los cinco secuestros que ha sufrido a lo largo de los años, pues comenta Julio César que esto le ha quitado el sueño muchas veces. “Ni siquiera puedo dormir sin sentir miedo”, comenta el boxeador, “Mis hermanos, me dicen que por qué no duermo, ¿Cómo voy a dormir si han entrado a mi casa, me han levantado entre 10 personas?”, argumenta a través de Instagram. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA CASI DETENCIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR

Julio César Jr., ¿Detenido?: “Voy a tomar cartas en el asunto” El boxeador, quien acaba de pelear hace un mes, declaró ante sus historias en Instagram que le parece injusto lo que le hicieron, pues que a causa de que ha vivido fuertes traumas, cualquier atentado en su contra le genera un gran miedo. “Voy a ir a meter una denuncia, no es posible que quieran tratarme como un animal”, declaró Julio César Jr., “Ya se que no está bien que hable de estas cosas, pero no se me hace correcto que me quieran hacer esto, me querían levantar”, complementa el hijo de la leyenda del boxeo.

Julio César Chávez Jr., confiesa la verdad Durante las mismas historias de Instagram del boxeador, confesó la verdad sobre la supuesta arma que estaba portando “Les voy a decir la verdad, sí me regalaron una pistola, y me han regalado muchísimas más, me tengo que defender en caso de que me quieran volver a levantar”. Confiesa el boxeador que le da miedo que atenten en contra de su persona nuevamente: “La gente me dice que le voy a hacer mal uso”, dicen en tono sarcástico. Julio César finaliza diciendo que hay una persona que le advirtió a la policía sobre que el estaba portando un arma. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL TRAUMA QUE LE GENERÓ EL MIEDO A SER DETENIDO.

Se retirará si pierde contra Paul Julio César Chávez Jr. se metió en una nueva polémica en el mes de diciembre, al asegurar que si pierde ante el youtuber Jake Paul se retirará del boxeo. Luego de que Paul destrozó el pasado fin de semana a Tyron Woodley, manifestó su deseo de enfrentar en 2022 al hijo de La Leyenda del Boxeo, por lo que recibió rápida respuesta. El Junior no sólo acepta el reto de Paul, sino que además está seguro de ganar la batalla, pues afirmó que de perder la pelea no cobraría su bolsa y, además, se retiraría del box profesional. “Ojalá me regalen unos millones con el Jake Paul. Si me pega me retiro”, señaló Chávez Jr. en TV Boxeo. “Me retiro, no cobro. Si no le gano me retiro, no me interesa su bolsa si no le gano”.

El ex campeón del mundo volvió a ser viral por un video en su última pelea ante el peruano David Zegarra, donde se le ve llevándose algo a la nariz y cuyo entrenador trata de tapar con una botella de agua.