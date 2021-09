Julio César Chávez pérdida: “Aprovechaste que no estaba”

La mujer confesó que ella creía que su madre había fallecido durante su viaje a Nueva York, para que no sufriera más y la viera triste; por esa razón, ella le prometió que no estaría triste más tiempo del necesario y que se encontraría en paz por el bienestar de su familia y de ella misma.

“Aprovechaste que no estaba, porque no querías que estuviera triste y así será.”, se lee en el post de Instagram que dedicó en honor a su madre, asegurándole que no permanecerá triste ya que sabía que era algo que su mamá no hubiera permitido y no quería fallarle en ese pedido. Archivado como: Julio César Chávez pérdida