Julio César Chávez le da golpe bajo a su hijo en pleno Día de los Padres

El hijo de la leyenda no pudo ganar su pelea contra el brasileño Anderson Silva

Saúl Canelo Álvarez estuvo presente en la exhibición de los Chávez Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez. El sábado por la noche fue una noche especial para la familia Chávez, ya que los tres boxeadores que han surgido de este legado ofrecieron cada uno una exhibición arriba del ring, incluido la leyenda Julio Cesar Chávez quien mencionó que fue la última vez que subía a un cuadrilátero. Pero las cosas no salieron como planearon, ya que tanto la leyenda como su hijo Omar Chávez ganaron sus respectivas peleas, pero ese no fue el caso para Julio Cesar Chávez Jr. quien no pudo contra el brasileño Anderson Silva, mientras que su acérrimo rival Saúl Canelo Álvarez estaba presente en las gradas. Julio Cesar Chávez da golpe bajo a su hijo Pero la polémica se dio en pleno Día del Padre, cuando el mexicano Julio Cesar Chávez le da un golpe bajo al Jr. a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje y una imagen que ha sacudido al mundo de las redes sociales, por lo directo que fue el mejor boxeador que ha tenido México. Y es que tras ser el único de la dinastía Chávez que no pudo concretar su combate con una victoria, agregando que el mejor peleador en la actualidad estaba presente, la leyenda del boxeo compartió un post donde se despedía del ring y aclarando que su heredero en el cuadrilátero no era su hijo.

Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez: Mensaje de la leyenda del boxeo en el Día del Padre En su último post de su perfil de red social, Julio Cesar Chávez compartió una fotografía donde aparece con el actual campeón Canelo Álvarez, y en pleno Día del Padre, al atleta lanza un mensaje para su hijo, en donde al aparecer quedo un poco decepcionado por su exhibición del sábado por la noche. “Me despido del Ring, mi templo, mi vida, mi felicidad. Ayer, les di lo mejor que pude darles, Gracias a ustedes que me hicieron ser EL GRAN CAMPEÓN MEXICANO. Pero tenemos a @canelo quien es hoy mejor libra x libra, nos representa como #mexico en el mundo del boxeo”, fue el mensaje de Julio Cesar Chávez.

Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez: Respuesta del Jr. Por su parte el hijo de la leyenda, Julio Cesar Chávez Jr. en sus historias de Instagram, subió una extraña imagen donde con un emoji coloco el mensaje de feliz Día del Padre, pero con un fondo en color negro, ¿será a caso que esté molesto con su padre tras ver el mensaje que publico? Mientras en su último post de Instagram, el Jr. solamente publico una instantánea donde se encuentra el mismo autografiando un guante box, mientras luce una playera de varios colores, en donde solo de encabezado su apellido y afirmando que él sigue siendo el número uno.

Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez: Continúan los elogios Durante la exhibición que ofreció Julio Cesar Chávez el sábado por la noche, mientras enfrentaba el hijo del puertorriqueño Macho Camacho, durante el cuarto round, Canelo Álvarez subió al cuadrilátero para dedicarle unas palabras a la leyenda, y antes de bajar, el Cesar del boxeo le dedico unas palabras. “Aquí tienen al mejor peleador mexicano de la actualidad y posiblemente de la historia; Canelo se ha ganado todo gracias a su talento, trabajo y perseverancia”, fueron las apalabras de la leyenda del boxeo mexicano, en presencia de todo el público que asistió a ver el último combate del boxeador.

Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez: “Lo quiere más que a su hijo” De inmediato los mensajes de los internautas se hicieron presentes en la publicación de Julio Cesar Chávez donde reconoce que el Canelo seguirá sus pasos en el boxeo mexicano. Y muchos comentarios dejaron ver que esta más orgullosa de otro atleta que de sus propios hijos. “Lo quiere más que a su hijo”, “El hijo que siempre quiso tener”, “trago grueso el campeón… Ayer tenía que haber dicho les dejo a mi hijo, que es también campeón, pero tuvo que decir Canelo”, “Sin duda @canelo, al igual que tú, seguirán representando a México”, fueron algunos comentarios.

Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez: Al Jr. le dieron una paliza alguien mucho más grande Mal y de malas para el hijo de la leyenda, ya que primero perdió una gran cantidad de dinero por no poder dar el peso ideal para el combate, después en su pelea el brasileño Anderson Silva le propino una paliza, siendo mucho más grande que el Jr. y remató con las palabras de su padre que prefiere al Canelo. Tras otorgarlo el triunfo al brasileño por decisión divida, Julio Cesar Chávez Jr. mencionó no estar de acuerdo con la decisión de los jueces: ““Creo que me quedé en corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me arrimó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, a lo mucho un empate”, dijo el hijo de la leyenda, según La Opinión.

Detienen al hijo de la leyenda Anteriormente el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr se vio involucrado otra vez, en temas policiales y casi es arrestado por culpa de un incendio, de acuerdo a una publicación que él mismo hizo y que replicó la cuenta de espectáculos de Instagram Chicapicosa 2. A través de un video que tiene una duración aproximada de 16 minutos, el boxeador mexicano que por poco es detenido, documentó todo lo que sucedió desde que descendieron del Área Natural Protegida del Parque Nacional Nevado de Colima. Todo se originó al suscitarse un incendio, entonces al querer dirigirse a Ciudad Guzmán, por órdenes de las autoridades y en atención a una orden de evacuación, el pugilista y su equipo fueron interceptados por policías municipales de Zapotlán El Grande. Archivado como: Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez

Problemas con la autoridad Al avanzar unos kilómetros, Julio César Chávez y su equipo, volvieron a ser interceptados por un retén de policías en una gasolinera que se encuentra frente al Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, donde allí comenzaron los problema. A bordo de su camioneta, el boxeador, hijo de la leyenda Julio César Chávez, grabó la discusión que se daba entre el equipo del pugilista y oficiales que no permitían el paso, porque se sospechaba que ellos habían iniciado el fuego en el área protegida. Archivado como: Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez

Hubo gran tensión Fueron varios minutos lo que se vivieron de tensión entre los agentes y el equipo de trabajo de Julio César Chávez Jr que estuvo a punto de ser arrestado, incluso el boxeador mexicano encaró a uno de ellos mientras lo grababa y al final la situación se calmó, no sin antes vivir momentos de angustia. Tras llegar a su hotel, el hijo de la leyenda, comenzó a explicar todo lo que sucedió para que no quedara duda de que ellos no habían hecho nada y que todo fue una confusión, además aprovechó para hablar de algunas opiniones que tiene sobre otros temas relacionados con su profesión. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Julio Cesar Chávez Canelo Álvarez