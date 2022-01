Pese a la declaración que realizó mediante la transmisión, también recalcó que con todas las personas es así, “Con el que vende chicles, flores, los Toys, con el Ratón… me llevo bien con todos y gracias a Dios se me da la posibilidad y quisiera brindarles la oportunidad de darles a conocer eso que no sale en todos lados”, argumentó.

El boxeador mexicano afirmó tenerle gran aprecio al hijo de ‘El Chapo’

Pues la aclaración que hizo durante la grabación dio paso a que más personas le preguntaran sobre la relación con el hijo del narcotraficante más poderoso de México, por lo que el boxeador afirmó que le tiene mucho aprecio. “Uy, me llevó bien con el Ovidio la verdad. Ni nos vemos, la verdad. Le tengo mucho aprecio yo y no quiero saber nada de cosas que dicen de él, no me interesa”, fueron palabras que Julio César Chávez Jr. expresó.

“A veces es muy difícil lo que dicen en la tele y lo que realmente eres. Yo no soy así, yo veo a la persona, quien es, la veo a los ojos, cómo se porta y con base a eso me doy cuenta de quien es la persona”, agregó por último el hijo de ‘La Leyenda’ del boxeo durante la transmisión que realizó mediante su cuenta de Instagram. Archivado como: Chávez Junior Ovidio Guzmán. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.