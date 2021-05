Julio César Chávez Jr. se separa de su aún esposa Frida Muñoz

La expareja del boxeador era la viuda del hijo del Chapo Guzmán

“Su mujer solo dormida se la pasa y de callejera. No cuida al bebé”, dijo Julio César Chávez Jr separación Frida Muñoz viuda hijo del Chapo. Mientras que Saúl Canelo Álvarez se encuentra triunfando en el mundo del boxeo, y a punto de casarse con su novia Fernanda Gómez, su eterno rival Julio César Chávez Jr. el hijo de la leyenda vive problemas de separación con la viuda del hijo del narcotraficante más famoso el Chapo Guzmán. La cuanta de Instagram de Chamonic 3 revela los supuestos motivos de la separación entre el atleta mexicano y Frida Muñoz Román, quien era la nuera del Chapo, la cuenta de red social menciona que tuvieron problemas porque la madre no tenía tiempo para cuidar a su hijo más pequeño. Julio Cesar Chávez Jr. se divorcia Cabe recordar que el ocho de mayo de 2008, fue cuando el hijo de “El Chapo” Guzmán quien apenas tenía 22 años, y junto a él murieron otros dos jóvenes, uno de ellos su primo César Ariel Loera Guzmán. En ese tiempo estaba casado con Frida Muñoz dejándola viuda con sus hijas. Por su parte Frida Muñoz Román, tras quedar viuda, ella continuo con su vida y se volvió a casar, en esta ocasión lo hizo con el boxeador mexicano, hijo de la leyenda, hablamos de Julio César Chávez Jr., quienes incluso ya tuvieron un hijo que se ha visto involucrado en el divorcio.

Julio César Chávez separación: La supuestos motivos del divorcio En el perfil de la cuenta de Chamonic 3, a través de una publicación se dieron a conocer los supuestos motivos del divorcio entre la pareja mencionada, en el cual afirman que fue porque Frida no cuidaba a su hijo más pequeño, ya que siempre estaba la niñera cuidándolo porque su madre nunca estaba. “Julio César Chávez Jr. se separa de su esposa Frida ellos lo darán a conocer! Les voy a contar: según me dicen él está tratando de quedarse con el niño más pequeño pues dice, que su mujer solo dormida se la pasa y de callejera. No cuida al bebé, él se mete a la recámara y la niñera siempre está cuidando al niño porque según, su esposa nunca está, solo lo quiere al niño para sus fotos de Instagram de hecho él se lleva al bebé junto con la niñera a donde entrena y me dicen que hoy se lo llevo a Guadalajara con él y la niñera”.

Julio César Chávez separación: Comunicado del Apoderado Legal Luego se emitió un comunicado: “Por instrucciones del Sr. “Julio César Chávez Jr.” esta firma tiene a bien comunicar, que es intención de nuestro representado llevar a cabo los procedimientos legales pertinentes, a fin de disolver el vinculo conyugal que a la fecha se ha mantenido con su respetable esposa la Sra. Frida Muñoz Román. Lo anterior como consecuencia de la disparidad de respetables intereses que se han venido generando entre los aún cónyuges a través del tiempo”. “Asimismo, es nuestro deber comunicar que el Sr. “Chávez Jr.” nos ha instruido velar por la plena integridad psicológica, así como tranquilidad económica de quienes tienen deber de recibir alimentos y sustento económico; por tal motivo, en ningún caso se buscará una vía legal contraria a la pacífica, sino una vía que tenga a bien mediar y velar los intereses más importantes para la pareja como lo es la de sus hijos y la familia. El equipo de estrategas legales de Legal & Trust reitera el compromiso con el Sr. “Julio César Chávez Jr.” de salvaguardar los intereses referidos con anterioridad. Atentamente, Lic. Eduardo Heimsatz Loyola Apoderado Legal”.

Julio César Chávez separación: El boxeador se va con su hijo y la niñera Luego se compartió un video donde se aprecia al Jr. conduciendo junto a su hijo y la niñera, el cual la cuenta Chamonic 3 escribió: “Ven les dije #chismosaSimentirosaNo Julio César Chávez Jr. Va rumbo a Guadalajara con su bebé y la niñera, mientras que Frida se quedó en Culiacán, pero está molesta y preocupada y va a ir por el bebé”. En la grabación se observa al hijo de la leyenda conduciendo su vehículo, mientras que en la parte de atrás va una joven aparentemente es la niñera, y va sosteniendo al hijo de Julio César, cabe mencionar que en clip no no se observa a la viuda del hijo del Chapo.

Julio César Chávez separación: Reacción de los internautas Tras ver estas publicaciones, varios internautas se hicieron presentes en los comentarios para dejar sus criticas al boxeador ya que aseguran que Frida ya había aguantado mucho la personalidad del boxeador: “Bien por ella, aguantar la personalidad de el, debe ser una agotadora experiencia”, dijo un seguidor. Mientras otros criticaron al Jr.: “Como que el se ve como que no está bien, y que onda con la niñera ¿no le endulzaría el oído julio a ella?”, “Yo que ella de una me iba y recogía a mi hijo pero a la de ya”, “Y el bebé en los brazos en plena carretera muy mal, debería de ir en su car seat, dios quiera y no pase una desgracia”, “Que tristeza y que miedo el look de él”.

“Pues tal vez tiene depresión post parto” “Que feo se ve “exponiéndola” de esa manera. Ella nunca se ha expresado mal de él ni cuando salió el video de él con prostitutas después de la derrota contra el Canelo. Ni una indirecta puso. Calladita estuvo la mujer para que él salga con esto. Para mí que anda de ojo alegre con la niñera por eso resulta que la trae por todos lados. Y como ya tiene el varoncito bye”. “Pues tal vez tiene depresión postparto… Y es una condición muy delicada… Debería apoyarla y tratarla no por él. ¡Si no por el bien de su bebé”, “Es que si es cierto como que la esposa no se encarga de los niños siempre anda de fiesta o en cafés con amigas o en otras cosas! Así le ve en Instagram”, fueron más comentarios.

Reta al Canelo Anteriormente el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr, le había enviado una propuesta en redes sociales, al mejor libra por libra, el Canelo Álvarez. A través de las historias en Instagram del Jr. mandó un mensaje, que dejó sorprendidos a todos los internautas, ya que aparente está volviendo a retar al actual campeón. “Gana Canelo, pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno, sobre todo cuando se dice ser el mejor, un rival sin 2 años sin subirse al ring, yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras”, escribió Chávez Jr.”, dijo el atleta cuando Canelo derroto al turco Avni Yildirim.

BUSCA LA REVANCHA Después en su cuenta de Twitter, el Jr volvió a tuitear otro mensaje: "Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Pelearé gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !". Luego agregó: " El primer paso es aceptación y humildad @Canelo Debe aceptar que lo de ayer fue una terrible decisión! Sobre todo después de decir @GGGBoxing no merece otra pelea !Yo @jcchavezjr1 igual no tengo méritos! No diré nada más pero no sé en qué mundo vive !@Jcchavez115 @Faitelson_ESPN".

REACCIONES EN REDES SOCIALES El comentarista deportivo David Faitelson, tachó de fraude la exhibición del atleta mexicano, "Impresentable, lo de anoche, en Miami. No sé cómo el boxeador ==@Canelo al que la mayor parte de la crítica considera el mejor del mundo libra por libra puede prestarse a semejante fraude boxístico", tuiteó. Sobre las palabras de Julio César Chávez Jr, varios usuarios dejaron sus distintas opiniones, "Este mejor que ni OPINE porque luego lo TUMBAN al primer ROUND!", dijo un seguidor. Otros le piden que haga méritos para que le den la oportunidad: "Primero gana unas 2 peleas dignas para que te den la oportunidad", "va a salir caminando en tacones".