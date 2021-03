El boxeador Julio César Chávez Jr le lanza propuesta al Canelo Álvarez

El hijo de la leyenda vuelve a retar al actual campeón después de su última victoria

“Pelearé gratis con Canelo y no lo va a reconocer”

¡Hay reto!, luego de la contundente victoria de Saúl Canelo Álvarez, este sábado ante el turco Avni Yildirim, el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr, le envía una propuesta en redes sociales, al mejor libra por libra.

Cabe recordar que la pelea ganada de este sábado 27 de febrero, en el estadio Hard Rock de Miami, Florida, ha convertido al Canelo, en el mejor boxeador mexicano de la historia por número de victorias, superando a Julio César Chávez.

A través de las historias en Instagram del Jr mandó un mensaje, que dejó sorprendidos a todos los internautas, ya que aparente está volviendo a retar al actual campeón.

“Gana Canelo, pero una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno, sobre todo cuando se dice ser el mejor, un rival sin 2 años sin subirse al ring, yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras”, escribió Chávez Jr.

Incluso en la cuenta oficial de red social de Chica Picosa 2, se compartió la imagen junto a los dos mensajes que el hijo de la leyenda manda al Canelo, después de haberse consagrado como el mejor boxeador mexicano de la historia.

BUSCA LA REVANCHA

Después en su cuenta de Twitter, el Jr volvió a tuitear otro mensaje: “Vuelvo a repetir con estos rivales lo único que da entender que quiere generar dinero ! Yo no le voy a cobrar nada ! Pelearé gratis con @Canelo y no lo va reconocer! No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo! Con nadie la única condición 175 ! No dinero !”.

Después agregó: “ El primer paso es aceptación y humildad @Canelo Debe aceptar que lo de ayer fue una terrible decisión! Sobre todo después de decir @GGGBoxing no merece otra pelea !Yo @jcchavezjr1 igual no tengo méritos! No diré nada más pero no sé en qué mundo vive !@Jcchavez115 @Faitelson_ESPN”.