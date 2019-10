Página

1 de 4

Julio César Chávez se destapó en una entrevista con Adela Micha

El exboxeador y campeón mundial aseguró conocer al Chapo Guzmán y a sus “muchachitos”

Asimismo, mencionó que fue un acierto de AMLO el haber dejado en libertad a Ovidio Guzmán

El excampeón del mundo, Julio César Chávez aseguró que conoce a Joaquín, El Chapo Guzmán y a sus hijos, además de señalar que AMLO hizo bien en liberar a Ovidio Guzmán.

Hace unos días, Ovidio Guzmán fue tendencia en las redes tras su detención y liberación en unas horas por el Gobierno de México, donde el Presidente Andres Manuel López Obrador aseguró haber estado de acuerdo con la liberación del hijo del Chapo Guzmán.

Aunque la decisión sigue generando gran polémica entre los usuarios, el exboxeador Julio César Chávez dio su punto de vista como ciudadano de Culiacán en el programa ‘La Saga’ de Adela Micha.

“Ese fin de semana no fui”, confesó Julio César Chávez con respecto al fin de semana que tuvieron lugar los tiroteos, captura y liberación de Ovidio Guzmán en la capital de Sinaloa.

Posteriormente, el exboxeador sostuvo que la decisión de AMLO en liberar al hijo del Chapo Guzmán fue la correcta: “Estuvo duro, estuvo delicado, pero fíjate que lo que hizo el señor Presidente, con todo respeto, a mí se me hizo bien”.

“Privilegiar la vida”, reiteró el actor Roberto Palazuelos, quien también se encontraba en la entrevista.

Sin embargo, Adela Micha no estuvo de acuerdo con lo dicho por Julio César Chávez y lo hecho por AMLO: “A mí se me hizo muy mal”.

Luego de reiterar su postura a favor del presidente de México junto con Roberto Palazuelos, Julio César Chávez reveló que conoce al Chapo Guzmán y a su familia: “Yo sí lo conozco, la verdad. Yo conozco a todos, conozco también a sus muchachitos, los vi crecer, los conozco, pero no puedo opinar”.

Sin embargo, reafirmó: “Lo único que puedo decirte es que el Presidente de la República hizo lo correcto porque primero están las familias, los niños”.

No obstante, Adela Micha cuestionó al excampeón del mundo si la familia del Chapo Guzmán y sus hombres armados hubieran arremetido en contra de los ciudadanos de Culiacán, a lo que Chávez sin dudarlo dijo: “Claro que sí, Adela. No quiero meterme en esto, porque no me conviene, porque yo vivo allá, pero yo sé cómo está la cosa, es algo muy delicado”.

Adela Micha preguntó a Julio César Chávez su opinión sobre el caso Culiacán.

Vean lo que contestó…👏

¡Bien por Julio! él sabe como están las cosas en esa ciudad. Vía: SagaLive pic.twitter.com/msfOeHGK0F — SinLínea.Mx (@SinlineaMx) October 27, 2019

Los internautas también aplaudieron lo dicho por el exboxeador y la postura de AMLO al liberar al hijo del Chapo Guzmán.

“Un aplauso a Julio César Chávez y al señor Roberto Palazuelos, quienes mostraron más humanidad e inteligencia que la dama en cuestión”, “hasta Palazuelos defiende la decisión de AMLO y eso ya es mucho decir. Adela, una m… como siempre”, “ese incómodo momento cuando hasta Palazuelos tiene razón”, “JCC es culichi y como todo el pueblo de Culiacán, está a favor de la vida y no de tanta muerte inútil que solo ha dejado muchas mujeres ciudad y huérfanos. Esto Culiacán lo sabe”, “Micha es un veneno para México”, “hasta el Diamante Negro la dejó callada. Quedó en ridículo por andar de ardida”, “bien por Julio”, se pudo leer.