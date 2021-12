Descubren ‘secretos’ de la nueva pareja de Adamari López (FOTO)

Esta es la nueva pareja de Adamari.

Cosas que no sabias de la actual pareja de la boricua.

Se trata de un galán de origen chileno. Julio Allendes pareja Adamari. A siete meses de haberse separado de Toni Costa, parece que Adamari López ya tiene nueva pareja, ‘La Chaparrita de Oro’ como muchos la conocen presumió de su nueva pareja, se trata de un joven de origen chileno que sin duda dejará a más de una con la boca abierta con su atractiva apariencia. La bella conductora, quien acaba de confirmar por fin quién es su gran amor tras los rumores que le involucraban con un hombre de pelo blanco, presumió hoy al atractivo joven que le acompañará en la pista esta vez. Adamari se prepara para la final de ‘Así se Baila’ transmitido por Telemundo y junto con los otros jueces y presentadores del show, hará una coreografía conjunta, pero no estará sola sino que un guapo bailarín llamado Julio Allendes será su compañero en la pista. ¿Quién es Julio Allendes, la nueva pareja de Adamari? De acuerdo con People en Español los miles de fanáticos de la actriz nacida en Puerto Rico quieren saber más cosas de quien la acompañará en su participación en la gran final de ‘Así se baila’ Julio Allendes nació el 22 de octubre de 1997 en Chile. Actualmente tiene 24 años y es del signo libra y desde pequeño ya demostraba talento para la danza. A su corta edad ha dejado a muchas personas impresionadas por su increíble talento en el baile, pues el joven a parte de ser un chico atractivo tiene una gran habilidad artística, cosa que lo hace resaltar. No cabe duda que Adamari tuvo suerte al compartir el escenario con un bailarín tan reconocido.

La nueva pareja de Adamari tiene amplia trayectoria en programas de baile. Julio Allendes pareja Adamari Se caracteriza por ser un bailarín que hizo su aparición en Rojo TV, en su país natal. Además, ha participado en diferentes concursos de baile haciéndose conocido como uno de los jóvenes con un gran talento para el baile. Otra de sus magníficas presentaciones fue en el último episodio de “Sin Rojo”, un programa de Instagram que realiza con Carla Costa, Emilia Dides y Chantal Gayoso. Informó la revista ‘Hola’. Julio Allendes fue invitado por la Academia Fred Astaire Dance Studios, en Milwaukee, Wisconsin. Desde allí trabajó mucho en ballroom y quiso capacitarse para ser profesor de baile. “En Estados Unidos tenía una amiga, Valentina Délano, con quien bailé en ‘Rojo’. Ella les mostró a sus jefes unos videos míos y les gusté, porque yo bailo ballroom y ellos querían una pareja para Valentina en esa disciplina” dijo al portal Fotech.

Cuida su condición física ante todo Julio Allendes pareja Adamari. A este joven le encanta ir al gimnasio y cumplir con su entrenamiento para cuidar su condición física, destacando en sus redes sociales cada uno de sus avances y esfuerzos para mejorar hasta alcanzar sus metas. Crean o no este chico también es dado a hacer público su día a día, pues las plataformas digitales se han vuelto una nueva manera de interactuar con otros usuarios compartió la revista People en Español. Sin duda alguna las redes sociales en especial la plataforma de Instagram se han vuelto esenciales en la vida de los famosos y a decir verdad para todos. Pues Julio Allendes aprovecha al máximo el compartir sus actividades cotidianas y cada uno de sus logros a sus seguidores.

Julio Allendes procura verse bien ante las cámaras A este joven le encanta la vida saludable pues ama las frutas, los complementos nutricionales y a todo lo que sea fitness, por si fuera poco es un joven que se inclina más por la vida vegana. Una forma autentica de cuidar su salud tanto física como mental pues se enriquece de proteínas necesarias para tener una actividad corporal de diez. Ha destacado muy notoriamente en el ámbito del baile, pues contar con una masa muscular ligera le permite crear movimientos increíbles en cada una de sus presentaciones, por ello ha sido muy reconocido en varios programas televisivos referentes a concursos de bailarines.

Julio Allendes pareja Adamari. Todos esperan por verlo bailar junto a la puertorriqueña Adamari López Su actuación más esperada y popular será junto a la presentadora de televisión Adamari López en la recta final de ‘Así se baila’, lo que conserva a los fanáticos en suspenso por como será el desempeño de la pareja en la pista aunque desde ya aseguran que ambos proyectan una química perfecta tal y como sucedió con Toni Costa hace más de 10 años. La emoción de tener a Adamari López como pareja de baile se ha podido notar en las recientes publicaciones en Instagram del bailarín Julio Allendes, quien publicó una fotografía donde se le ve junto a la actriz y conductora. En el pie de la fotografía el bailarín escribió “Se viene la final de #asisebaila y bailaré con está hermosa mujer”, publicó acompañado de emojis con corazones.

La inesperada presentación de Julio Allendes está a la puerta Julio Allendes pareja Adamari. En su perfil en Instagram, Julio Allendes se describe como un bailarín profesional, de origen chileno que reside en Miami. Por los posts que compartió hace unas semanas en su cuenta, parece que recién se incorporó al elenco de bailarines de Así se Baila. Además de bailar con Adamari, Allendes también ha estado en la pista con la bella Mariana Seoane. Muchos de los seguidores del programa no pueden esperar más por ver juntos al chileno y a la boricua bailar juntos dejando toda la chispa en el escenario, pues según especulan que entre Adamari y el joven Julio se derrama una química verdaderamente admirable que incluso llegan a comentar que es mucho más fuerte que la que tuvo con Toni Casta.

¿Será que Adamari encuentre una chispa especial en su nueva pareja de baile? En una reciente entrevista con ‘HOLA! USA’, Adamari habló de su separación, de su transformación física y por supuesto de las nuevas oportunidades en el amor, sin embargo, dejó ver que no pasará a corto plazo. “Estoy en un momento en el que quiero dedicarme a mí y a mi hija”. Reveló durante la charla. Sin embargó comentó que no se cierra las puertas para el amor. “No estoy cerrada a ninguna otra posibilidad, pero no es en lo que estoy pensando, no es ese mi enfoque. Todavía hay más que quiero lograr. Físicamente quiero seguir enfocada en mi ejercicio, en alimentarme bien, en seguir afianzando ese patrón que he creado hasta ahora, y en crear esa relación hermosa entre Alaïa y yo, y que hemos tenido en estos seis años, y que quiero que siga siendo la base para que cuando ella sea una adolescente o adulta, sepa que mamá siempre va a estar aquí para ella y que guarde y atesore memorias que hemos creado en estos años”, concluyó la también actriz de acuerdo con la revista ‘Hola’.

La misteriosa cita que tuvo Adamari López Adamari López se ha mostrado muy feliz con su nueva figura y luciendo atuendos que la han resaltado para bien tras críticas sobre su cuerpo y su peso que desde que padeció cáncer le habían atormentado por lo que ahora aprovecha su disciplina y sus kilos menos para presumir sus logros físicos. Pero cuando hace unos días se fue a Utah para la boda de una amiga, no lo hizo sola, pues fue acompañada por varios amigos, pero también por un misterioso hombre de nombre Carlos, quien apareció en videos y fotografías compartiendo momentos especiales con la boricua e incluso con su hija Alaïa. EFE. Archivado como: Julio Allendes pareja Adamari

Adamari se encuentra disfrutando al máximo de su nueva vida “Una mujer inteligente no se pone triste, se pone bonita”, dijo Adamari López en uno de sus reels publicado en su cuenta de Instagram. La presentadora puertorriqueña continúa deleitando a sus fanáticos con sus videos cortos y con los preciosos atuendos que luce cada día. En esta oportunidad, el mensaje que envió a las mujeres lo dio mientras se cambiaba para participar en Así se baila, el reality show de Telemundo. Adamari López se encuentra viviendo un gran momento en su vida tras haber recuperado su figura y superar la ruptura en la relación que mantenía con Toni Costa. En recientes declaraciones a ‘Hola Usa’ la puertorriqueña aseguró que está atravesando un buen momento en su vida. “Emocional, física y espiritualmente me encuentro mucho más fuerte, mucho mejor y sigo trabajando para estar bien y brindarle un gran futuro a mi hija”, comentó a la revista.

La puertorriqueña pasó por un cambio físico, perdió mas de 13 kilos Se ve y se siente espectacular y eso lo transmite en cada plano que sacan de ella en televisión. Y no solo porque luzca más en forma que nunca, sino porque está más plena y segura de sí misma. Hace días revelaba que han sido más de 13.5 kilos los que se ha quitado de encima. Una bajada que ha sido poco a poco y sin efecto yoyo. El resultado salta a la vista de todos, ha vuelto a ese cuerpecito de adolescente en el que todo luce perfecto según Mundo Hispánico. Sin embargo, y en sus propias palabras, esta bajada también ha tenido sus estragos. No todo es de color de rosa. Y aunque los efectos no son especialmente graves o importantes, sí hay que ponerles un parón para que la cosa no vaya a más. “Ustedes saben que la edad como mujeres nos pasa factura y, además, con la pérdida de peso que he estado teniendo hay que cuidarse” expresó en un vídeo de Facebook. Archivado como: Nuevo novio Adamari López.

La inolvidable presentación de Adamari y Toni Costa Tras todo este revuelo, muchos esperaban que Toni Costa y Adamari López retomarían su relación, sin embargo esto no fue así, y después de varios días de esta “magnífica noche”, Ada sorprendió a todos al revelar a su nueva pareja… pero de baile, y para sorpresa de muchos no se trataba de su ex. Cabe destacar que desde un buen tiempo muchos esperaban que Adamari López retomara su baile, mismo que fue el que la unió con su ya ex pareja Toni Costa, y tras esto, varios de sus fieles seguidores esperaban ver nuevamente a Ada ‘rompiendo la pista como ella solo sabía hacerlo’ y la muestra del pasado programa fue la prueba de ellos. Archivado como: Julio Allendes pareja Adamari.