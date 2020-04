Actriz de El Chema publica fotografía con su nueva pareja

A través de Instagram Julieta Grajales le da un beso a su novia

Algunos fans critican preferencias sexuales de la joven artista

¿Actriz Julieta Grajales sale del clóset y se confiesa gay? Julieta Grajales, la actriz que trabaja en la famosa serie de El Chema por fin destapa su amor y publica en Instagram una foto con su pareja Frida, por lo cual desata reacciones de sus fans, hasta su hermana Marisol y otros famosos festejan su relación en las redes sociales.

La joven actriz no deja de causar polémica ya que no hace mucho reconoció que en algún momento de su vida trabajó en un table dance para poder pagar sus estudios, ahora lo hace porque su pareja es de su mismo sexo y algunos seguidores no reaccionan de manera positiva.

Sin embargo, la artista que inició sus proyectos en Tv Azteca, no dejó recibir apoyos de sus familiares y amigos más cercanos, quienes no se detuvieron a ver sus preferencias sexuales, sino su felicidad plena con quien ella desee pasar su vida. La información corrió como pólvora y algunos medios como Celebridades Hoy publicaron la noticia.

Fue a través de su cuenta que la joven -quien actuó a lado de la fallecida Christian Bach en Vidas Robadas- se atrevió a subir una fotografía junto a su gran amor, mientras se dan un intenso beso y como fondo se observa un impresionante maguey.

Junto a otra postal en el mismo lugar, pero en la que se ve ella sola, colgó el siguiente mensaje: “Que los seres humanos sean canales del amor universal, que el amor acompañe a cada uno de los seres vivos, que todos vivamos en estado de felicidad y gozo, que el amor que vive en todos nosotros se multiplique”.

En la fotografía con su nuevo amor no aparece mensaje escrito por ella, pero estos fueron las expresiones que recibió de algunos famosos como el actor Fernando Noriega, la modelo mexicana Carla Carrillo y la actriz Fabiola Campomanes que le mandaron unos corazones rojos.

Pero de inmediato algunas personas sacaron a relucir sus inconformidades y así lo dejaron escrito: “Se desperdicia mucha belleza jaja”. Este comentario desató la reacción de sus fans que así la defendieron: “Yo la veo muy bien aprovechada”, a lo que Julieta Grajales respondió: “te amo”.

Alguien más comentó: “Es correcto muy muy bien aprovechada… Par de hermosas, divinas amabas. Dios las bendiga”.

Y una fan de plano se puso a favor de su artista y le dijo al primer usuario que comentó: “Mejor deja de meterte en la vida de las personas que sí tienen amor y deja de hacer comentarios fuera de lugar y consíguete una vida porfis”.

Fue entonces que una persona celebró la relación de Julieta Grajales: “La verdad no logro entender cómo se preguntan con asombro si una mujer está o no está con otra mujer, a ver señores compartir las preferencias no es motivo de asombro ni etiquetas, todos somos iguales, aquí lo importa es festejar que en la vida aún existe el amor”.