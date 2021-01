La hija Joan Sebastian, Juliana Figueroa acusa a sus hermanos de despojarla de herencia

Esto después de que su hermana Joana, dijera que todo lo que dice es falso

“A mí no me han dado nada”

Juliana Figueroa herencia hermanos. La hija del fallecido cantante Joan Sebastian, Juliana Figueroa, a través de un video que está circulando en las redes sociales, menciona que a ella no le han dado nada de la herencia de su padre.

Esto después de que le llegara un screenshot, como ella menciona en su video, de su hermana Joana Marcelia Figueroa, quien la acusa de mentirosa, ya que afirmó que todo lo que dice es falso.

La noticia se dio a conocer en la cuenta de Instagram de la reportera Yadira Renteria, donde compartió el video de Juliana, acusando a sus hermanos de haberla despojado de la herencia de su padre.

Al principio del video la joven menciona que le llegó un mensaje de su hermana Marcelia quien asegura que todo lo que dice es falso: “Me acaba de llegar un screenshot de mi hermana, dice que todo lo que digo es falso, y que ojalá no manchara el nombre de mi padre”.

En ese momento empezó a nombrar a sus hermanos quienes según sus palabras cada uno había recibido al menos una casa, y dijo los lugares donde los hijos de Joan Sebastian tienen sus viviendas.

¿Manchando el nombre de Joan Sebastian?

“Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, dijo la joven.

Juliana afirmó que ella no esta manchando el nombre de su padre sino que solamente esta siendo sincera, y que cuando es honesta se vive en paz y no se anda haciendo un escándalo.

