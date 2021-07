“Oigan por favor cuiden a sus mascotas y antes de que se vayan primero asegúrense que todo esté cerrado, que todo esté bien, yo no lo hice y ahora mi perrita está muerta en la calle y no sé qué hacer, me siento tan mal, tan culpable, o sea me siento terrible, que no la cuidé”, aseguró entre lágrimas.

Recién llegada de la calle e impactada por lo que acababa de ocurrir, la joven hija de Joan Sebastian continuó narrando: “Siento que es mi culpa y no sé qué hacer, ya no puedo hacer nada pero me siento tan mal…”, dijo Juliana Figueroa tocándose la cara y llorando sin parar.

Y después en otro mensaje de Instagram escribió: “Por favor tengan cuidado cuando mensajes y si ven a un perrito frenen porque no saben si es de alguien o si tienen a donde regresarse, mi niña estaba cruzando la calle para acá y alguien que no le importó la atropelló y ahora yo no tengo a mi niña conmigo”, aseguró.

“Cuiden a nuestras mascotas porque no los merecemos, ellos te dan tanto amor, te quieren tanto y luego para que un descuido tuyo, por no estar viendo que se te vaya tu perrito, yo me siento tan mal”, no aguantando su voz desgarrada por el dolor de sentirse culpable tras el atropellamiento de su perrita.

El tema del dinero de Joan Sebastian sigue en polémica entre sus hijas

En ese momento empezó a nombrar a sus hermanos quienes según sus palabras cada uno había recibido al menos una casa, y dijo los lugares donde los hijos de Joan Sebastian tienen sus viviendas. “Yo fui criada en un matrimonio en donde si yo digo las cosas falsas, la verdad yo no gano nada, yo vivo muy bien, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me dejó. A mí no me han dado nada”, dijo la joven.

Juliana afirmó que ella no esta manchando el nombre de su padre sino que solamente esta siendo sincera, y que cuando es honesta se vive en paz y no se anda haciendo un escándalo. Mientras la joven le respondió a Marcelia, por decirle mentirosa, la joven dijo que todos sus hermanos no se llevan bien y los acusó de ser falsos: “yo estoy harta de que ustedes sean falsos”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ