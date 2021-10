Además de compartir algunas ciudades en las que se presentará con esta puesta en escena, como McAllen, San Antonio y Houston, Texas, y donde saldrá vestido de mujer, Julián Gil, recordado por su participación en la telenovela Por amar sin ley, les preguntó a sus fans a quien se parece, respuestas que no tardaron en llegar.

Con más de 50 mil likes a la fecha, entre ellos de varios famosos, esta publicación dice lo siguiente: “Llegó el día… Mañana arrancamos gira en USA de un proyecto que me trae muchas satisfacciónes y el cual es un gran reto para cualquier actor. #divorciemonosmiamor”.

El nombre del también empresario, de 51 años de edad, ha sido muy mencionado en los últimos meses luego del pleito legal que tuvo por varios años con su ex pareja, la actriz venezolana Marjorie de Sousa , por la custodia de su hijo Matías, el cual finalmente perdió.

Varios programas hicieron eco de esta serie de imágenes en las que se muestra el proceso de transformación del actor Julián Gil a mujer, entre ellos El Gordo y La Flaca, donde sus seguidores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus puntos de vista.

Por su parte, una persona fue más allá y opinió que el hecho de que Julián Gil se visitiera de mujer habría afectado su vida personal: “Y así quería que los jueces tuvieran compasión con la situación familiar, un 10 para esos jueces”, refiriéndose al pleito legal con su ex Marjorie de Sousa por la custodia de su hijo Matías.

“Quedó como Ricky Martin nueva etapa”, “Ahora podrá salir de shopping con Marjorie”, “Esto se salió de control”, “Así comienzan”, “Ya entiendo todo”, “Después sale del clóset”, “¿Será que se le moja la canoa?”, “O sea, ¿la pastillita azul ya no da efecto?”, “Pensé que era una muñeca inflable” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ). Archivado como: Julián Gil sorprende a sus fans vestido de mujer

Las situaciones que ambos viven son las que posiblemente en un futuro tendrá el actor argentino con su hijo Matías, pequeño del que perdió la patria potestad luego de tres años de pleito con su ex pareja, la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

Pese a que no puede ver a su niño, Matías está presente en la vida del actor argentino, quien cree que el destino algún día los unirá: “Mi familia y yo estamos haciendo un diario en el que se está recapitulando todo, para que, cuando tenga ese encuentro, pueda contar mi historia, con evidencias, apoyándome de redes sociales”, expresó.

Julián Gil no descarta tener otro hijo

Tanto Marjorie de Sousa como Julián Gil ya tienen parejas, incluso él aprueba que el pequeño tenga otra figura paterna. Por otro lado, el histrión espera que, en algún momento, pueda formar una familia con su actual novia, Valeria Marín.

“Yo no lo he descartado (tener otro hijo) en mi vida. Pero es algo que no va a pasar mañana, ni pasado, lo queremos hacer en su momento”, aseguró. Respecto al mural de la bandera de Puerto Rico que adorna su restaurante en Miami, Gil indicó que se abrió un nuevo juicio para que ésta sea retirada (Con información de Agencia Reforma).