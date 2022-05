“Resulta que hace más de un año me apareció como un lunarcito con poquito relieve, fui al doctor, un dermatólogo endocrinólogo aquí en México y resultó ser cáncer de piel pero estoy bien. Hubo que operar pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer, nunca pensé que me iba a dar”, señaló el actor argentino.

El actor pidió a sus fans cuidar a los suyos y a ellos mismos

Después de eso, Julián Gil pidió a sus seguidores el cuidarse entre sí, “A veces nos creemos los superhéroes y que no nos va a pasar nada, la cuestión es que me tocó y este video es específicamente para concientizar a la gente, sobre todo de que debemos cuidarnos, el mío fue cáncer de piel no me recuerdo muy bien el nombre y entiendo que pudo ser por el exceso de Sol”.

“Desde Puerto Rico abusé muchísimo del Sol, quería estar negro, achicharrado y era de los que me ponía inclusive aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas arriba para tomar Sol. Todo el mundo me decía que no tomará Sol, que sí cáncer de piel y yo me creía como el superhéroe y resulta que me dio”, argumentó el también modelo. Archivado como: Julián Gil diagnosticado cáncer.