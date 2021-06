Esta vez no fue diferente, después de las declaraciones que ofreció el actor donde aseguraba que Marjorie tiene un síndrome, vuelve a salir al ataque comentando un video del pequeño Matías que subió una página de espectáculos en Instagram, donde la audiencia no se hizo esperar y apoyaron al actor.

“Me parte el alma ver estas imágenes y saber que nos perdemos los mejores momentos entre un padre y un hijo”, fue parte del comentario que realizó el actor, el cual alcanzó los ‘8693 me gusta’ en menos de tres horas, además del apoyo de los usuarios que no dudaron en mandar palabras de aliento. Archivado como: Julián lanza indirecta Marjorie

Hace poco, tras cuestionarlo sobre cómo se sentía al respecto de no poder ver a su hijo Matías, el actor hizo fuertes declaraciones donde asegura que su ex pareja sufre de un Síndrome que es ‘alienación parental’, lo que estaría afectando también al pequeño.

“Tampoco es que lo extrañe”

En esa misma entrevista con Televisa, le cuestionaron cómo se la pasaría el día del padre y si extrañaría a Matías, el actor comentó que no podía extrañar a alguien que no conocía y que eso era culpa del vínculo que nunca había podido desarrollar con el menor, debido a que sólo estuvo presente los primeros tres meses de vida de su hijo.

“Perdí la cuenta, pero casi tres años. Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo, tener un vínculo con él para poderlo extrañar”, mencionó a los reporteros de la televisora mexicana. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ