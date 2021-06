Julián Gil alienación parental Marjorie de Sousa: No extraña a su hijo Matías

Durante la entrevista Julián Gil menciona que no extraña a su hijo, ya que dice que no se puede extrañar a alguien que no conoce, ya que desde que nació su hijo ha sido muy poco tiempo, casi nada lo que ha convivido con el pequeño Matías, esta noticia sorprendió a muchos.

“Ya lo dije en una ocasión, tampoco es que lo extrañe, no puedes extrañar algo que no conoces, alguien con el que no has hecho vínculo, me encantaría extrañarlo, quisiera tener un vínculo con él para poder extrañarlo”, fueron las palabras del argentino, que a pesar de eso su hijo tiene un lugar en su corazón. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ