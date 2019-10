Página

Tim Morrison, encargado de Rusia en la Casa Blanca, renuncia a un día de testificar en posible juicio a Trump

Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó la noticia de la renuncia

El abogado de Morrison dijo que su cliente planea comparecer a puerta cerrada

Juicio a Trump: El encargado de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, por sus siglas en inglés), Tim Morrison, ha renunciado a su cargo y planea testificar este jueves ante los comités de la Cámara de Representantes que preparan un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.

Un alto funcionario dijo hoy a Efe que, después de un año en el NSC, Morrison “ha decidido buscar otras oportunidades y ya llevaba tiempo pensando en hacerlo”.

Un abogado de Morrison confirmó a la cadena NBC News que el funcionario planea comparecer este jueves a puerta cerrada ante los comités que investigan a Trump.

Morrison es una figura clave en la investigación de los demócratas sobre si Trump abusó de su poder por motivos partidistas cuando presionó en julio al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara al ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, aspirante presidencial demócrata en 2020.

Según el testimonio de Bill Taylor, el embajador interino en Ucrania, a Tim Morrison le preocuparon las presiones de la Casa Blanca al país centroeuropeo para que investigara a Biden, y alertó a los abogados del NSC sobre el tema.

Fue Morrison quien dijo a Taylor que el embajador ante la Unión Europea (UE), Gordon Sondland, había comunicado a Kiev “que la ayuda de seguridad no llegaría hasta que Zelenski se comprometiera a investigar a Burisma”, la compañía para la que trabajó el hijo de Biden.

Esa revelación, incluida en el testimonio de Taylor la semana pasada, puede ser clave para que los demócratas decidan impulsar un juicio a Trump, por lo que los comités que investigan el tema estaban particularmente interesados en entrevistar a Tim Morrison.

Los comités que llevan a cabo pesquisas sobre el asunto también han solicitado que John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Trump, testifique ante ellos el próximo siete de noviembre, aunque aún no está claro si el ex funcionario aceptará la invitación.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, votará mañana sobre una medida que define las “reglas del juego” en el proceso de juicio político, al establecer cuándo serán públicas las audiencias, así como las normas que garantizarán que el mandatario tenga un procedimiento justo.

Tim Morrison debe su puesto en el Consejo de Seguridad Nacional a Trump, pero su testimonio del jueves podría ser fundamental en el intento de quitarle al presidente el puesto, según reportó la agencia de noticias The Associated Press.

Morrison ha estado bajo los reflectores desde agosto, cuando un delator del gobierno dijo que varios funcionarios estadounidenses habían dicho que Trump “utilizaba el poder de su oficina para solicitar interferencia de un país extranjero en las elecciones de Estados Unidos del 2020”.

Ahora es su turno de testificar en la investigación del juicio a Trump.