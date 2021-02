Por culpa de juicio de Trump se retrasaría entrega del tercer cheque

Las consecuencias del ataque al Capitolio se han ‘extendido’ hasta la entrega del tercer cheque

El segundo juicio político para Trump ha modificado la agenda del Congreso

Por culpa del segundo juicio político en contra del expresidente Donald Trump retrasaría la entrega del tercer cheque de aprobarse en el Congreso.

Trump se enfrentará al segundo impeachment en su contra, lo que llevará al Senado de los Estados Unidos a retrasar actividades como la discusión sobre el tercer cheque, entre otros temas, para atender este polémico proceso, informa el Heraldo de México.

¿Qué tanto se retrasaría el tercer cheque?

Con estos temas a las puertas del Senado, se espera que la votación se retrase hasta finales de febrero una vez que concluye el juicio en contra de Trump.

Incluso, tras la aprobación del paquete económico que propone el presidente Biden y que incluye el esperado tercer cheque, se requieren de semanas para procesar los pagos, algo que ocurrió de forma similar con la entrega del primer y segundo cheque. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas podría comenzar con la entrega de forma más rápida con aquellos estadounidenses que se encuentren ya registrados en su base de datos.

Segundo Juicio político contra Trump

Pronto el Senado de Estados Unidos se verá obligado a decidir si declara culpable o no al expresidente Donald Trump por incitación a la insurrección. El juicio comienza formalmente el martes, el primero de un presidente que ya no está en el cargo, indica The Associated Press.

Aunque se espera que absuelvan a Trump, los 100 senadores tendrán que sentarse primero para escuchar horas de testimonios explícitos sobre la turba violenta de partidarios de Trump que asedió el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, causando cinco muertos.