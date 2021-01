McConnell busca retrasar juicio político para Trump, mientras presentan artículo de impeachment contra Biden

El líder de los republicanos en el Senado propone aplazar el inicio del juicio

Por su parte, la republicana Marjorie Taylor Greene ha presentado artículos para un juicio político contra Biden

Mitch McConnell propone aplazar el juicio político de Trump, mientras que Pelosi advirtió que “será pronto” y la legisladora republicana Marjorie Taylor Greene presentó artículos de un juicio para el presidente Biden a un día de su llegada.

Buscan retrasar juicio para Trump

Tras haber acusado al expresidente por incitar una turba en el Capitolio, el líder de la ahora minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha propuesto retrasar el juicio político a Donald Trump hasta febrero, para dar tiempo al expresidente de reunir equipo legal que le represente.

McConnell confirmó la petición y preguntado por los periodistas si había recibido ya una respuesta aseguró que “todavía no”, pero que las conversaciones seguían abiertas, informó EFE.

Pelosi advierte que ‘será pronto’

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encargada de enviar oficialmente al Senado los artículos para activar el juicio político en el Senado, no reveló cuando los enviaría, pero advirtió que “sería pronto”.

Además, aseguró que Trump no debería obtener una “tarjeta para salir de la cárcel”, porque Biden y otros piden la unidad nacional, según The Associated Press.

Marjorie Greene presenta ‘impeachment’ para Biden

La republicana de la Cámara Baja, Marjorie Greene aseguró que presentó artículos de acusación para someter a Joe Biden a un juicio político a tan sólo un día de su llegada a la Casa Blanca.

Afirmó que Biden “no es apto para ocupar el cargo” y acusó al demócrata de abuso de poder “extenso e inquietante”, de acuerdo con The Hill.