Tal decisión supone una buena noticia para el presidente de Estados Unidos: prácticamente asegura su eventual exoneración

Ni siquiera las nuevas revelaciones del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton convencieron a los senadores del Partido Republicano, que afirmaron haber escuchado suficiente

Juicio político a Trump. El Senado rechazó el viernes la idea de citar a testigos en el juicio político del presidente Donald Trump, lo que prácticamente asegura su eventual exoneración. Sin embargo, los senadores consideraron aplazar la votación final de su destino hasta la próxima semana.

La votación para llamar a nuevos testigos fue descartada con 51 votos en contra y 49 a favor, casi en bloques partidistas.

Además de los demócratas, los senadores republicanos Susan Collins de Maine y Mitt Romney de Utah votaron a favor de llamar a testigos, pero no bastó.

A pesar del foco particular de los demócratas de escuchar a nuevos testigos, la mayoría republicana evadió esas exigencias para convertir al juicio político en el primero del Senado sin testigos. Ni siquiera las nuevas revelaciones del viernes del exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, convencieron a los senadores del Partido Republicano, que afirmaron que ya habían escuchado suficiente.

Eso significa que el resultado eventual para Trump será una absolución “solo de palabra”, dijo la representante demócrata Val Demings, fiscal de la cámara baja, durante el debate final. Algunos lo llaman encubrimiento.

El juicio político del presidente ahora entra en la dinámica de un año electoral en un país dividido. Las votaciones primarias comienzan el lunes en Iowa y, a la noche siguiente, Trump dará su discurso del Estado de la Unión.

La cámara baja aprobó el mes pasado someter a Trump a juicio político por cargos de abuso de autoridad y obstrucción del Congreso a raíz de su intento de presionar a Ucrania para investigar a su oponente político Joe Biden, y de bloquear posteriormente la investigación del Congreso sobre sus acciones.

Los demócratas deseaban con desesperación el testimonio de Bolton, cuyo próximo libro vincula a Trump directamente con los cargos. Pero Bolton no será citado y nada de esto parecía afectar el resultado previsto del juicio.

Juicio político a Trump: ¿Qué era lo que ocultaba el exasesor John Bolton que comprometía al presidente?

En un manuscrito inédito, Bolton escribió que el presidente le pidió durante una reunión en la Oficina Oval a principios de mayo que le ayudara en su intento de que Ucrania investigara a los demócratas, según una persona que leyó el texto y le dijo a The Associated Press. La persona, quien no estaba autorizada para revelar el contenido del libro, habló bajo condición de anonimato.

La revelación agrega más detalles a las acusaciones de cuándo y cómo intentó Trump influenciar a Ucrania para ayudar en las investigaciones de sus oponentes demócratas, las cuales son centrales para el cargo de abuso de autoridad.

