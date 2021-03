Tras la muerte de George Floyd a manos de Derek Chauvin, ya se alista el juicio

Hay dos preguntas clave que los fiscales deberán tomar en cuenta para dictaminar

Sin embargo, postergan la selección de jurado en el juicio por la muerte del afroamericano

La selección del jurado que comenzaba hoy lunes en el juicio de Derek Chauvin, se postergó, y se limita a dos preguntas objetivo: ¿Las medidas de Chauvin provocaron la muerte de George Floyd, y fueron razonables sus acciones?, de acuerdo al portal de noticias de Fox News.

Ante esto, Susan Gaertner, exfiscal jefe en el vecino condado de Ramsey, opinó lo siguiente: “Es difícil no ver el video y concluir que los fiscales no tendrán ningún problema con este caso, pero no es tan simple”.

Como se recordará, el ciudadano afroamericano falleció mientras era sometido por el policía de color blanco, con una fuerza que fue considerada como innecesaria y excesiva.

Tras presionar el cuello de George Floyd por varios minutos, éste falleció a manos del policía Derek Chauvin, quien permaneció en la cárcel y ahora espera su juicio.

El trabajo de la ley no será nada fácil, ya que el cargo de asesinato en segundo grado pondrá a prueba el juicio de los fiscales, quienes deberán probar que Chauvin provocó el deceso de Floyd mientras cometía o intentaba cometer un delito grave, es decir, asalto en tercer grado.

Los hechos en que murió George Floyd y en el que se acusa a Derek Chauvin sucedieron el 25 de mayo de 2020 en plena pandemia por coronavirus.

Además de él, tres policías más fueron detenidos, todos fueron despedidos, enfrentan juicio en agosto bajo cargos de ayudar e instigar los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Sin embargo, la defensa ya alista una estrategia: El abogado de Chauvin, Eric Nelson, argumenta en documentos judiciales que Floyd quizá falleció al consumir fentanilo de manera previa.

Incluso se atreve a señalar que pudo existir una combinación de fentanilo, metanfetamina y condiciones de salud subyacentes, no como resultado de la rodilla de Chauvin en su cuello.