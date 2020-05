Exjugador de la NFL deja ‘jugosa’ propina en restaurante cubano de Miami

El exjugador de la NFL, Chad Johnson, dejó una ‘jugosa’ propina en un restaurante cubano de Miami como ayuda ante la situación de coronavirus.

La estrella de fútbol americano publicó a través de su cuenta de twitter una foto en la que mostraba el recibo de La Cocina Cubana de La Habana.

El restaurante ubicado en Cooper City, al sur de la Florida, recibió una ‘jugosa’ propina de $1,000 dólares de parte del exjugador.

“Felicidades por la reapertura, perdón por la pandemia, espero que esto ayude. Los quiero”, escribió Johnson al firmar el recibo.

Johnson había gastado solo $37.40, pero gracias a su generosidad terminó dejando en el establecimiento hispano $1,037.40 dólares.

Al realizar la publicación en Twitter, el atleta destacó: “Proverbios 11:25”.

Ese pasaje de la Biblia reza que “Una persona generosa prosperará. Quien refresque a otros será renovado”.

Johnson se hizo famoso por su participación en 11 temporadas de la NFL. Jugó con los Bengals de Cincinnati y los Patriots de Nueva Inglaterra.

En su paso por el fútbol americano logró atesorar un total de $48 millones de dólares.

Actualmente, es realmente activo a través de sus redes sociales, en donde cita frecuentemente versículos de la Biblia.

‘Hope this helps’: Former NFL star Chad Johnson tips $1,000 on restaurant check https://t.co/iINQBYaXDE

La propagación de coronavirus ha obligado a muchos establecimientos a cerrar sus puertas desde marzo, entre ellos a los restaurantes, que han tenido que ofrecer sus servicios de Delivery o Pick-up para poder salir adelante.

A partir de este lunes 18 de mayo, los condados de Broward y Miami-Dade permitieron abrir los locales, aunque con capacidad limitada y siguiendo reglas de seguridad para evitar la propagación del virus.

Johnson no es el único cliente que ha intentado ofrecer su ayuda desinteresada a algún restaurante, un caso similar se reportó en Texas.

Cliente deja propina de $1,300 en restaurante que reabrió en Texas.

El pasado viernes, un ciudadano que lucía común visitó el restaurante Frog and the Bull en Steiner Ranch, en Texas, y dejó a todos sorprendidos con su gesto.

Es la primera vez que los establecimientos de comida vuelven a abrir sus puertas luego de permanecer cerrados por varias semanas a causa del coronavirus.

El gobernador del estado, Greg Abbott, levantó la instrucción de quedarse en casa y de forma progresiva los ciudadanos podrán incorporarse a sus actividades.

Sin embargo, este hombre hizo que el día de reapertura en este establecimiento fuera memorable, reseñó abcNews.

David Hernández, dueño del restaurante, contó a que el hombre pidió que se le cobrara dos veces el monto que había consumido

“Su cuenta llegó a $ 337, luego dijo que le cobraran dos veces, luego le dio al servidor una propina de $ 300 y otros $ 1000 al restaurante”, agregó.

Luego de haber dejado para el local cerca de $2,000 dólares, el hombre tomó el recibo y les escribió: “Buena suerte”.

Wow! On the first day restaurants reopened in Texas, a man left a $1,300 tip to his waiter.https://t.co/mIFI6edq7M

— ABC News 4 (@ABCNews4) May 3, 2020