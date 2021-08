Siguen las críticas para las jugadoras de softball de México

De la simpatía y respeto que se ganaron gracias a su excelente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, las jugadoras de softball de México se convirtieron de la noche a la mañana en las villanas favoritas de las redes sociales tras tirar sus uniformes a la basura, y más ahora que se comprobó que tampoco cantaron el Himno Nacional Mexicano.

“Al final tiraron los uniformes, conozco a muchas niñas que juegan softball. No entiendo por qué no eligieron deportistas de México en verdad”, “Mejor que no manden a nadie”, “Exijo cambien el equipo completo por alguien que si lleve corazón mexicano”.