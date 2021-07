Reprueban acto de las jugadoras de softball de México en Juegos Olímpicos Tokio 2020

Y Padilla terminó por exhibirlas: “Sacaron indebidamente las colchas y las almohadas y seguramente ya no les cabían en sus maletas (los uniformes) y entonces hicieron de lado la representatividad ofendiendo a todos los mexicanos porque no sólo son uniformes con los colores patrios, sino con el escudo y el nombre del país. Estoy muy triste y molesto a la vez”.

La indignación en Twitter no se hizo esperar: “No será una protesta contra el nulo apoyo?”, “Que bueno que lo tiraron!! Para que la Federación y CONADE vean la calidad de “atletas” que escogen, y en verdad lo digo: NI SIQUIERA ERAN MEXICANAS! Ya que, se hablaban entre ellas en inglés. Ni si quiera digan que son “MexicoEstadounidense” y si tienen ese acento pocho, ASCO!”, “Se critica la acción, así no les haya gustado representar a México o sea por una protesta el simple hecho de haber tirado la ropa habla más de sus pocos valores y ética, no hay justificación para su acción”, “No sé qué pensar, pero es insulto que no debe pasar por alto y debe haber un castigo a las deportistas, se me cayeron unas ídolas”.