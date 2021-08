La orden del magistrado Tipton da al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un plazo hasta el 3 de septiembre para que la agencia informe qué hará sin las tales prioridades. Seis días después de ese memorando el mismo juez Tipton, que fue designado por el ex presidente Donald Trump, empujó el primer obstáculo en la política inmigratoria del nuevo gobierno cuando bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional una moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden.

Prioridades de ICE: Una “decisión escandalosa”

En su nueva decisión, el juez Drew Tipton sostuvo que las prioridades para detención implantadas por el gobierno de Biden violan los mandatos del Congreso, y que Louisiana y Texas -los estados demandantes- probablemente verán validado su argumento de que esa política viola la Ley de Procedimientos Administrativos.

“Tipton se ha arrogado atribuciones extraordinarias para un juez de casi supervisar por sí solo todo el aparato de ICE, y exige que se le informe de cada caso individual, en todo el país, en el cual un inmigrante no sea detenido o no pueda ser deportado en 90 días”, escribió en su cuenta de Twitter, Aaron Reichlin Melnik, del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC). “Esta es una decisión escandalosa y sin precedentes que amenaza con forzar al gobierno de Biden a que encierre a muchos inmigrantes que han sido por largo tiempo miembros de sus comunidades y a quienes el gobierno no quiere detener y deportar”, añadió. Archivado como: Prioridades de ICE.