Juez detiene la venta de falsa cura “milagrosa” del coronavirus

Un juez ordenó este viernes detener la venta de un supuesto tratamiento “milagroso” para la cura del coronavirus como parte de una demanda contra los fabricantes de esta solución mineral que se usa como blanqueador y enferma a quienes la consuman.

Ariana Fajardo Orshan, fiscal del Distrito Sur de Florida, dijo que se trata de un “fraude” con productos que no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y potencialmente peligrosos para la salud, reportó Efe.

“No solo estos productos son potencialmente dañinos, sino que su distribución y uso pueden evitar que las personas enfermas reciban la atención médica legítima que necesitan”, señaló la fiscal.

Las autoridades federales urgieron a parar de inmediato el consumo de estas soluciones minerales u otros productos de clorito de sodio bajo los nombres Miracle o Master Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, Cloro Dioxido (CD) Protocol y Water Purification Solution (WPS).

The Genesis II Church of Health & Healing markets its "Master Mineral Solution" (made from a bleaching agent) as a treatment for countless diseases like Alzheimer's and MS. In March investigators discovered Genesis was marketing it as a cure for COVID-19.https://t.co/YFaEQUrsRr

— Clare Hymes (@ClareHymes22) April 17, 2020