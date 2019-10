En una decisión que muchos legisladores conservadores no esperaban, a diferencia de activistas de los derechos de la mujer, el juez federal de distrito Steve C. Jones emitió un fallo este martes que bloquea la entrada en vigor en enero próximo de la ley restrictiva del aborto en Georgia.

Bajo el número 481, aprobada por la Asamblea General de Georgia y firmada por el gobernador Brian Kemp, la legislación, había enfrentado recientemente su primera demanda en una corte federal, presentada por varias organizaciones nacionales y estatales.

The ACLU, Planned Parenthood and others held a news conference after asking a judge for an injunction preventing Georgia’s Heartbeat Abortion Law from taking effect. At 5, hear from both sides of the federal court hearing. pic.twitter.com/rhwRjN31Bq

— Richard Elliot (@RElliotWSB) September 23, 2019