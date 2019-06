Página

El otoño 2019 estará lleno de estrenos de videojuegos como Gears of War 5, PES 2020, Star Wars Jedi: Fallen Order, entre otros.

Los diferentes estrenos varían su disponibilidad en consolar de Playstation 4, Xbox One, Switch, Stadia o PC.

Para cerrar el año, se estrenará Luigi’s Mansion 3.

2019 ha sido un año con una gran cantidad de estrenos en tecnología, aplicaciones y juegos. Por ello en este otoño, los fanáticos de los videojuegos podrán disfrutar de una variedad de juegos que causarán sensación con escenarios y personajes.

Te compartimos los estrenos:

Septiembre

Cuando el verano ha partido e inicia el cambio estacional, se estrenará Torchlight II. Este videojuego de calabozos que ha sido el más exitoso de RPG, estará disponible para las consolas Playstation 4, Xbox One y Switch a partir del 3 de septiembre.

La primera expansión masiva de monstruos llega con Monster Hunter World el 6 de septiembre, disponible para Playstation 4 y Xbox One.

Para la saga de Gears Of War también hay estreno, la cual será protagonizada por el personaje Kait. El nuevo juego Gears of War 5, se estrenará el 10 de septiembre para consolas Xbox One y PC.

Para los fanáticos del fútbol llega PES 2020, también el 10 de septiembre disponible para consolas Playstation 4, Xbox One y PC. En la portada del videojuego luce el jugador argentino, Lionel Messi.