¡Conviértete en todo un pro con estos juegos móviles! Ya seas un jugador novato o experimentado, no querrás perderte de tus juegos móviles favoritos para explorar nuevos mundos sin importar dónde te encuentres. Los juegos móviles son una excelente fuente de entretenimiento y socialización que conquistan a los usuarios con sus gráficos y herramientas de interacción fáciles de instalar en los dispositivos móviles para no perderte ni un segundo de la acción ¡Conoce los 15 juegos que no te querrás perder en 2022! Monument Valley Monument Valley es uno de los videojuegos más populares; fue desarrollado en tan solo diez meses durante 2013 siguiendo los conceptos de la destacada artista gráfica Ken Wong. En Monument Valley, el jugador se ve en la tarea de guiar a la princesa, de nombre Ida, por medio de un camino de ilusiones ópticas para manipular el mundo que le rodea y permitirle llegar a diferentes plataformas. Pokémon Go da una maravillosa experiencia al jugador Nadie puede negar que Pokémon Go se ha ganado un lugar en el mundo de los juegos móviles, generando un gran movimiento de jugadores en todo el mundo, que se encuentran a la constante búsqueda de localizar a diversas criaturas virtuales por medio de GPS. Este juego fue lanzado en 2016, y recurre a la realidad aumentada para desarrollar un juego móvil que basa la mayoría de sus acciones en el GPS, ya que es por medio de esta herramienta que el jugador es capaz de localizar a los personajes para capturarlos, entrenarlos y librar batallas virtuales. Alto’s Odyssey para un jugador que quiere reto Alto’s Odyssey ofrece una fuente inagotable de entretenimiento gracias a su premisa básica, que es presentar a un jugador durante un recorrido interminable esquiando en la nieve o, en este caso, en la arena, donde la tarea básica es saltar y continuar el camino para generar una alta puntuación. En Alto’s Odyssey, el jugador tiene la misión de esquivar diferentes desafíos como el encuentro con piedras o colinas pronunciadas para poder ascender por las paredes del cañón con ayuda de elementos “naturales” como cascadas.

Call of Duty Nadie quiere perderse la acción de Call of Duty, un juego que le permite a los gamers elegir entre dos opciones: jugar con “créditos”, que se generan al jugar, o con “Puntos Call of Duty”, que pueden ser comprados. Aunque este juego es gratuito, los usuarios tienen la posibilidad de elegir personajes y armas de combate exclusivas, que se adquieren con los puntos Call of Duty; quizá uno de sus atractivos principales son las salas donde se pueden reunir varios jugadores de manera simultánea. Para el jugador competitivo League of Legends: Wild Rift En League of Legends: Wild Rift, o LoL:WR, los jugadores poseen el control sobre un personaje que se caracteriza por tener habilidades únicas, que le ayudan a combatir a enemigos operados por unidades de inteligencia artificial. El objetivo de esta versión multijugador es destruir al equipo contrario, aumentando progresivamente el poder o capacidad del combatiente al acumular ciertos artículos durante el transcurso del juego.

Wayward Souls Este juego móvil combina acción y aventura en cada sesión, en la que los jugadores deben elegir entre seis personajes principales: Warrior, Mage, Rogue, Adventurer, Spellsword o Cultist, cada uno de los cuales posee características únicas que le ayudarán a enfrentar sus misiones. Después de elegir a un personaje, el jugador entra a un calabozo de varios pisos donde la tarea será acabar con todos los enemigos para así poder avanzar a los siguientes combates, siempre y cuando sean capaces de esquivar trampas y generar nueva energía. The Room Disponible en Android y iOS, The Room es un juego móvil de rompecabezas tridimensional en donde el jugador debe resolver los enigmas encontrados en las cartas que se encuentran en una caja. En este juego, los jugadores reciben instrucciones acerca de cómo resolver el enigma, para lo cual cuentan con un inventario de accesorios como llaves y lentes especiales para tener acceso a la información que les ayudará a encontrar las piezas del rompecabezas.

En Fortnite Battle Royale solo el último jugador de pie triunfa ¿Quién puede resistirse a una batalla de Fortnite Battle Royale? Este formato se juega de forma individual, en parejas, en equipos de cuatro ¡e incluso hay batallas simultáneas con 100 jugadores! Todas cuando el jugador debe lanzarse de un autobús aéreo, sin armas, para caer en una zona “fantasma”; ahí, su trabajo será encontrar baúles escondidos para obtener el equipamiento que necesita para salir airoso de sus combates. Con Minecraft el jugador podrá construir lo inimaginable Un mundo 3D es el que se desarrolla en Minecraft, un juego móvil con un entorno prácticamente infinito donde el jugador se encuentra en la misión de descubrir y encontrar materiales, además de construir edificios y máquinas. Minecraft cuenta con la opción de jugar en dos modalidades: modo supervivencia y modo juego; en el primero, luchan contra una mafia controlada por inteligencia artificial en dos versiones, mientras que en el segundo tienen recursos ilimitados para enfrentar sus retos.

GTA V Este juego de acción puede jugarse desde una perspectiva en primera o en tercera persona, ya sea que la acción se desarrolle a pie o en vehículo, y es siempre el jugador quien está en control de los tres protagonistas principales. La historia encuentra su centro en varias secuencias de robos, por lo que la mayoría de las misiones involucran el uso de armas y una opción de multijugador que permite que más de 30 combatan de forma conjunta y simultánea. Assassin’s Creed: Valhalla Assassin’s Creed: Valhalla fue lanzado al mercado en 2020; se trata de un videojuego desarrollado por Ubisoft que representa al sucesor de Assassin’s Creed Odyssey, el cual ganó gran popularidad a partir de su lanzamiento en 2018. El mundo donde se desarrollan las acciones de este videojuego se ubica en los años 872-878 A.C.; en él, los jugadores tienen control sobre un vikingo que ha de luchar por la paz y la libertad de Templar Order.

GRID Autosport Este juego es especialmente atractivo para los amantes de las carreras de auto, ya que el objetivo principal de sus creadores fue el de hacer de esta saga un juego de carreras más auténtico, siguiendo las características de Grid 2, su antecesor. Dentro de este juego, el participante se convierte en corredor de autos ya sea en modalidad individual o participando en competencias con otros jugadores, las cuales involucran circuitos en dificultades variadas. Legends of Runeterra LoR o Legends of Runterra es un juego móvil que fue estrenado en abril de 2020 por Riot Games; su inspiración está basada en el juego de colección de cartas Magic: The Gathering. Este juego de recolección de cartas digital se juega en combates de a dos jugadores, quienes reciben algunas cartas que les permiten realizar ataques aún cuando no cuenten con el token necesario para dicha acción.

Levelhead Levelhead, un videojuego que consta de cuatro personajes principales (GR-18, GR-17, The Trainer y Maya) comenzó a desarrollarse en 2018, aunque no fue sino hasta 2020 que hizo su debut oficial. Se trata de una continuación del universo de Bureau of Shipping, en la que el jugador debe decidir si completa el programa de entrenamiento para construir LEVELS o Limited Exercise for Evaluating Employee Limitation. Game of Thrones: Beyond the Wall Toma el liderazgo de la Guardia de la Noche para defender el muro, con las características más importantes de los personajes de Game of Thrones, que ayudarán al jugador a proteger el castillo negro, entre otros espacios. Sin duda, cada uno de estos videojuegos móviles, compatibles con iOS y Android, te mantendrán entretenido y te conectarán con jugadores de todas partes del mundo para descubrir nuevas maneras de enfrentar los desafíos de estos mundos virtuales llenos de aventura y acción.