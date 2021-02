Juegos de casino. Mens sana in corpore sano. Esta cita latina es una de las más empleadas en la actualidad y, curiosamente, con un significado bastante diferente al que fue concebida.

Comprendida en “Las Sátiras” del poeta romano Juvenal, esta frase hacía referencia a la necesidad de mantener el espíritu equilibrado a través de la oración para así poder disfrutar de un cuerpo, es decir, de un físico, satisfactorio.

Hoy en día la cita se emplea para remarcar la importancia de cuidar y entrenar de manera homogénea tanto el cuerpo como la mente.

Un porcentaje muy elevado de la población mundial no lo lleva a la práctica, ya sea por considerarlo innecesario o por carecer de los medios y herramientas necesarias para desarrollar un cuidado mental adecuado.

No obstante, mantener una buena salud mental es tan importante como el esfuerzo que se realiza por mantener el organismo a pleno rendimiento.

Y no es complejo, solo hay que lograr encontrar los mecanismos idóneos para ello.

En primer lugar, debemos diferenciar los cuidados de la mente en dos grandes grupos: el primero haría referencia a todas aquellas actividades focalizadas en los sentimientos, sensaciones y percepciones que nos provocan diferentes estados de ánimo; el segundo estaría centrado en mantener nuestro cerebro activo, evitando el envejecimiento cognitivo y mejorando la respuesta y agilidad mental.

Hoy nos vamos a centrar en el segundo grupo, el más asequible en cuanto a iniciativas o ejercicios para realizar de manera individual.

De hecho, a lo largo de este artículo vamos a abordar cómo mejorar nuestro rendimiento mental a través de una de las formas de entretenimiento que ha ganado una gran popularidad en los últimos meses: los juegos de casino.

Esta forma de ocio ha aumentado su número de adeptos gracias, en gran medida, a la posibilidad de disfrutarla de manera online.

Así, en la actualidad contamos con una gran variedad de operadores en la red que nos proporcionan acceso a todo tipo de disciplinas propias de los casinos físicos. A priori puede parecer que no todas, por no decir casi ninguna, de las disciplinas de un casino pueden ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento mental, pero a continuación veremos que esto no es así.

Por ejemplo, las tragamonedas o slots están asociadas generalmente al azar, de tal forma que el jugador simplemente “espera” de manera pasiva a que surja el premio.

El desarrollo, en efecto, es así, pero existe un componente matemático en el funcionamiento de la propia máquina que podría ser aplicado para conseguir siempre ganancias. Para ello el jugador debe poner en marcha su cerebro y establecer una estrategia teniendo en cuenta el RTP o retorno al jugador.

Este concepto hace referencia al hecho de que, llegado un momento, la máquina tragamonedas empieza a devolver dinero, es decir, a otorgar premios.

El porcentaje de RTP no es igual para todas las tragamonedas y comienza a calcularse a partir de las 1.000 partidas como mínimo. Si el jugador es capaz de analizar los patrones en las líneas y los algoritmos matemáticos por los cuales se regula el porcentaje de RTP podría llegar a determinar el momento exacto en el que la slot comenzaría a dar premios.

Se trata, obviamente, de cálculos muy complejos que además requerirían varios días o semanas solo de observación para comprobar el funcionamiento de la tragamonedas en cuestión, pero nos sirve como ejemplo para demostrar que nada (o casi nada) se rige por el azar.

Otra de las disciplinas más importantes de los casinos es el blackjack. Al igual que ocurre con las slots, puede parecer que se trata de un juego basado en el azar pero tiene también un importante componente matemático.

Prueba de ello la podemos encontrar en el grupo de estudiantes del MIT que desarrolló toda una estrategia basada en conocimientos matemáticos avanzados para dar jaque a la banca en los principales casinos de Estados Unidos.

Su hazaña fue tan impactante, que en 2008 Robert Luketic la llevó a la gran pantalla. Hoy en día, el blackjack puede disfrutarse tanto en casinos físicos como a través de la red gracias a la oferta de blackjack online de los principales operadores, pero en ambos casos existen ciertas medidas de control para evitar de nuevo un caso como el de los estudiantes del MIT.

De esta forma, al jugar al blackjack además de trabajar constantemente el hemisferio derecho al calcular la suma de nuestras cartas y las de la banca, también se pueden realizar operaciones matemáticas, como desviaciones estándar o varianzas para analizar los resultados de nuestro juego y mejorar nuestra estrategia, así como establecer parámetros lógicos en respuesta a las acciones de otros jugadores.

Dejando a un lado las slots y el blackjack, el juego de casino ideal para entrenar nuestra mente es el póker. Existen muchas variantes de póker, como el Texas Hold’em, el Omaha, el 5 Card Draw o el 7 Card Draw, aunque la más popular en todo el mundo es la primera.

En cualquier caso, e independientemente de la modalidad, es importante señalar que el póker está considerado hoy en día como un deporte mental, al mismo nivel que el ajedrez, el bridge o el go.

Todas estas disciplinas, además, comparten el aspecto más importante a la hora de optar por este deporte para mantener nuestra mente activa: la necesidad de establecer una estrategia.

El póker está considerado como deporte mental desde 2009

De esta forma, jugar al póker de manera habitual nos ayuda a mantener a nuestro cerebro en constante alerta. Por una parte, se deben analizar la variedad de posibilidades de juego en relación a las cartas que se tienen en la mano; por otra, se debe combinar esta información con las opciones de los contrincantes, lo que implica la realización de complejos cálculos matemáticos que activan el funcionamiento del hemisferio derecho del cerebro.

Asimismo, diferentes estudios señalan que la práctica de diversos deportes mentales como el póker podría favorecer la creación de nuevas conexiones sinápticas, lo que a su vez provocaría que la capacidad de pensamiento sea más veloz y eficaz.

Por otra parte, al tratarse de una modalidad en la que el desafío entre contrincantes se articula alrededor del intelecto, jugar al póker también favorece el control de las emociones y a mantener una amplia baraja de posibilidades en la mano; es decir, a tomar decisiones a largo plazo.

Se trata, por tanto, de una disciplina basada en el razonamiento matemático y en la lógica, que a su vez requiere de un importante trabajo de la capacidad de memoria, ya que cada partida evoluciona de manera diferente y la estrategia empleada en una podría servirnos como base de la siguiente.

La mayoría de estas disciplinas requiere de más de un jugador para poder llevarse a cabo, pero como ya hemos comentado con anterioridad, en la actualidad contamos con innumerables operadores en la red que nos permiten disfrutar de este tipo de actividades desde cualquier lugar.

Muchos de ellos, además, ofrecen la posibilidad de jugar contra otras personas o hacerlo contra una IA, así como jugar con dinero real o ficticio, siendo esta última la opción más recomendada si solo buscamos un entrenamiento mental.

Archivado como: juegos de casino