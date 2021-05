Sin embargo, los aficionados celestes coparon las redes sociales con mensajes de molestia, acusando que ya no hallaban boletos apenas unos minutos después de que arrancó la venta, a las 11:00 a.m. Mientras tanto, en sitios de reventa como Stubhub, ya se ofrecían boletos hasta en 28 mil pesos, informa Agencia Reforma.

Juego de ida de la final: Indignación por el precio de los boletos

“Como a la gran mayoría me fue mal, estaba al pendiente, ya tenía la cuenta, la tarjeta para hacer el pago y busqué el evento, buscar boletos, y en todas las ocasiones, ninguna me arrojó boletos, ni de los más caros, estuve 30 minutos intentándolo”, contó el aficionado Jonathan Velázquez a Agencia Reforma.

“Es extraño que ni siquiera salgan localidades caras, que no salgan Palco Club, no saliera ninguna localidad es entendible, pero que varias personas no encuentren boleto, no quiero pensar mal, pero es extraño que esto suceda al minuto de que salieran a la venta”, agregó el aficionado del Cruz Azul.