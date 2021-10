Espera, ¿pensaste que los juegos eran sólo para niños de 5 años de edad y sus amigos? ¡Noticia de última hora! Podrás ser mayor, pero la capacidad para divertirse y soltarse con un juego tonto y algunos amigos nunca se va. Y cuando caes en la rutina social y sientes que seguir yendo a los mismos bares, viendo las mismas personas y teniendo las mismas conversaciones de “adultos”es aburrido , es el momento para condimentar las cosas con un poco de Jenga. Sí, es correcto. Es la hora de jugar por la noche, y eso significa que juegos para adultos.

Una actitud juguetona es una parte importante de vivir equilibrada y feliz. Y no estamos diciendo eso porque pasamos horas jugando Candyland por la noche. Los investigadores están de acuerdo. René Proyer, un psicólogo de la Universidad de Zurich, es una parte de un grupo de investigadores que están descubriendo que “las personas que exhiben altos niveles de alegría, aquellos que están predispuestos a ser espontáneos, sociables, creativos, amantes de la diversión, y alegres, parecen ser mejores para hacer frente al estrés, más propensos a reportar que llevan estilos de vida activos, y más probabilidades de tener éxito académico “.

Más allá de eso, un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pennsylvania ha descubierto que “la alegría hace que, tanto los hombres como las mujeres, sean más atractivos para el sexo opuesto”. En pocas palabras: serás más feliz si te dejas llevar y te diviertes más. Es hora de llevar tu próxima fiesta a otro nivel de diversión y jugar un par de juegos para adultos con calificación PG. Aquí hay 10 juegos para adultos que son siempre impresionante con buena compañía.

1. Twister

Enredarte con tus amigos era divertido cuando eras una niña, y es aún más divertido ahora que estás, ummm, más vieja. Es increíblemente difícil moverte en algunas de las posiciones ahora que no tienes 10 años de edad, y podemos garantizarte que es adicionalmente difícil si has abierto una botella de vino. Pero es tan divertido como recuerdas. Y ahora tienen nuevas versiones de lujo del juego como Twister Danza y Twister Danza Rave. Alerta: no vas a verte bonita y, en realidad, podrías estar un poco dolorida a la mañana siguiente.