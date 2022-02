Calzado como tacones, plataformas, zapatos cerrados y sandalias no suelen ser recomendados para las personas que padecen de juanetes, pues estos podrían poner una mayor presión en los dedos de los pies. Si, por algún motivo, requieres utilizar tacones, los expertos recomiendan limitar su uso y tratar de que estos no excedan una altura de dos pulgadas o, bien, que ofrezcan una plataforma estable que se acomode a tus pies.

Aplica compresas frías

Si te ves afectado por un dolor crónico ocasionado por los juanetes, toma un descanso para elevar tus pies y aplicar compresas frías en intervalos de 10 a 15 minutos varias veces al día. Elevar tus pies y aplicar este tipo de compresas ayudará a evitar la inflamación y a reducir significativamente el dolor, además de que ayudará a mejorar el flujo sanguíneo en la zona.

Camina en la arena

La textura de la arena ofrece un alivio particular para las personas que padecen de juanetes, ya que da un suave masaje y, al mismo tiempo, permite fortalecer los dedos de los pies. Aunque no siempre es fácil acceder a una playa, no está de más aplicar esta técnica con un arenero en casa, especialmente si el paciente presenta dolor o desea evitar el crecimiento de los juanetes.