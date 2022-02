Actualmente, la familia Rivera vive una ‘guerra campal’ entre sus integrantes, y es que mucho se ha informado que tras la muerte de Jenni Rivera en el 2012, las cosas entre la dinastía Rivera ya no fue la misma, provocando que entre los mismos hermanos haya infinidades de roces y discusiones.

¡Provocan enojo! El productor de música y hermano de la fallecida Jenni Rivera, Juan Rivera, sorprende en redes sociales al informar que tanto él como su hermana Rosie seguirán trabajando con el legado que la ‘Gran Diva de la Banda’ dejó antes de morir, provocando que miles de seguidores no los bajen de “aprovechados” y “vividores”.

“Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero, no sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”.

Según informó Chiquis Rivera a través de un en vivo en Instagram que las empresas de su madre; ‘Jenni Rivera Enterprises’ habían sufrido un robo durante la administración de su tía Rosie, que si bien no había sido ella la que se lo había robado, sí había sido alguien cercano a ella:

Tras todo este escándalo, ocurrido apenas inicios del 2022, no se supo en qué términos habían quedado la familia Rivera, sin embargo, vaya sorpresa se llevaron algunos seguidores de los hijos de Jenni cuando Juan dio a conocer que tanto él como su hermana Rosie continuarían trabajando con el legado que su hermana dejó antes de morir.

“Él no sabe que harán sus sobrinos pero Juan y su hermana (Rosie Rivera) sienten la responsabilidad se seguir trabajando el legado de su hermana”, tras esto se informó que fue el mismo Don Pedro Rivera, padre de Jenni, quien les otorgó parte del trabajo que su hermana había realizado cuando aún estaba viva.

“Don Pedro Rivera le dijo: ‘yo creo en ustedes y se lo que han hecho por su hermana y quiero que uses esto (el material que tiene de Jenni Rivera) para que sigan con el legado”, así lo informó la cuenta de Instagram de Chamonic3. Estas declaraciones desataron un sinfín de molestia entre los seguidores, quienes no bajaron a Juan y Rosie de vividores y oportunistas.

“Son todos unos vividores”, “No saben como vivir sin el nombre de Jenni, son todos unos vividores”, “¿Cuál legado, lo que quieren es seguir viviendo de a gratis”, “Oportunistas, Jenni dijo en su canción que quería que sus hijos se quedaran con las regalías. Pelean por un dinero que no les corresponde”.

Mediante los comentarios de la cuenta de Instagram de Chamonic3, se pudo observar la molestia en varios de los fieles fanáticos de la Gran Diva, quienes consideraron que hacían esto no tanto por el legado de Jenni Rivera, sino más bien para seguir ganando dinero a costa de su trabajo:

“El caso es seguir ganando dinero a costillas de Jenni Rivera”

Más y más comentarios seguían llegando, en donde los fieles fanáticos de la Gran Diva se mostraban molestos porque Juan y Rosie continuaran con el legado de Jenni Rivera, mismos que su padre les dio: “Como cuando no pueden sobrevivir de otra manera”, “Si no es por Jenni no hace nada por si solos”.

“A como aman a los hijos de Jenni, con familiares así para que quieras enemigos”, “O sea que serán la competencia de sus propios sobrinos”, “Pues queda claro que si no es por Jenni ellos no ganarían nada”, “El caso es seguir ganando dinero a costillas de Jenni Rivera”, “Es que no tienen otra ocupación”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer. PUEDES VER LA PUBLICACIÓN AQUÍ y el VIDEO de Juan Rivera aquí