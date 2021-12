Recientemente, la empresaria Rosie Rivera no pudo más y expresó lo que siente tras las acusaciones de malos manejos en las empresas de Jenni Rivera

Su hermano, Juan Rivera, reaccionó a la publicación de este video

“Que se defienda sola y que haga pública la auditoría, porque ella es la que tiene que defenderse”, se lee en algunos comentarios de los internautas Parece que es el cuento de nunca acabar. Luego de que Rosie Rivera expresara lo que sentía tras las acusaciones de malos manejos en las empresas de Jenni Rivera, su hermano Juan Rivera reaccionó a la publicación de este video donde la empresaria aparece llorando. En una entrevista que concedió al programa De primera mano de Imagen Entretenimiento, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante y que está disponible en su canal de YouTube, el también productor musical, fiel a su estilo, no se guardó nada en sus declaraciones. ¿Qué dijo Juan Rivera al ver su hermana Rosie llorando? “Es algo muy feo, muy desagradable. Creo que todo el peso esto le caído en los hombros a mi hermana Rosie, algo que realmente ella no pidió, es una situación muy desagradable para todos, para toda la familia, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para mis sobrinos”. Juan Rivera aseguró que si Jenni Rivera siguiera con vida sería también algo muy desagradable para ella: “En realidad no creo que hubiese sucedido (malos manejos en las empresas de la Diva de la Banda), pero pues estamos aquí ya y lo único que quiero hacer y me interesa es que mi hermanitra esté bien, emocional y mentalmente, mi mamá y los hijos de Jenni también”.

“Es algo muy feo y muy duro”: Juan Rivera En otra parte de esta entrevista, Juan Rivera compartió que tal vez por respeto muchas personas no les dicen nada a él o a su hermana Rosie, pero por dentro piensan que ambos se han robado el dinero de las empresas de Jenni Rivera, conocida también como La Diva de la Banda. “Uno no sabe que está pensando la gente con la que está trabajando, esto es un peso, y otro peso sumamente difícil es pensar que familiares puedan pensar eso porque no hemos querido involucrar a nadie. Desafortunadamente se ha corrido con esta historia, y como lo he dicho anteriormente, cuántos documentos se han producido que digan que Rosie ‘malmanejó un cinco'”.

Le hacen una interesante propuesta al productor musical En ese momento, el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Juan Rivera el por qué no le han dicho a sus sobrinos (hijos de Jenni Rivera) que salgan a decir que Rosie Rivera ni él se han robado nada de las empresas de la Diva de la Banda, quien falleció el 9 de diciembre de 2012. “No sé, es sumamente difícil. Yo no entiendo por qué. Si hubieran querido ya lo hubieran hecho, no sé si algún día lo vayan a hacer, porque me han dicho, unos cuantos de ellos, que ellos saben que no falta nada, que ellos saben que no les robamos, entonces, no entiendo por qué permitir que sucedan todos estos problemas”.

Dice Juan Rivera que ellos quieren que todo esto acabe Por último, Juan Rivera aseguró que ellos son los más interesados en que toda esta situación llegue a su fin y que su hermana Rosie por fin busque su destino en las cosas que vaya a hacer: “Estoy seguro que le va a ir bien, y si no le va bien, para eso tiene familia, para apoyarla y para ayudarla”. “Nosotros seguir trabajando en lo que tenemos que trabajar, entonces, no podemos seguir porque seguimos atados, más bien Rosie, a un caso legal, que es una vergüenza para la familia. Imagínense ustedes llegar a un restaurante y que el mesero diga que no la quiere atender (a Rosie) porque es una ratera, o sea, que feo ha de ser eso, el dolor de sentir que los familiares saben que esto no sucedió, que dinero no falta y permitir que un ser querido sea arrastrado por el lodo, mi mente no lo capta”, finalizó el hermano de Jenni Rivera.

“Si los hijos de Jenni dicen que hay mala administración, es porque la hay” Todo tipo de comentarios provocó este video en el que Juan Rivera defiende a su hermana Rosie de los supuestos malos manejos en las empresas de la Diva de la Banda: “Si los hijos de Jenni dicen que hay mala administración, es porque la hay”, “No les creo nada, cuentas claras conservam amistades y familias, ustedes se dieron lujos y se molestaron cuando pidieron cuentas. El que nada debe nada teme”. “No entiendo que por pedir una contabilidad tengan que hacer tanto show, si son honestos y el que la debe no la teme, por qué tanta preocupación, tarde o temprano tenía que entregarle todo a sus sobrinos”, “Que se defienda sola y que haga pública la auditoría porque ella es la que tiene que defenderse”, “Tienen toda la razón de no confiar” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Se robó el dinero de Jenni? Rosie Rivera entre lágrimas confiesa todo Rosie Rivera no aguantó más y por fin, después de tantos rumores sobre supuestos malos manejos en torno a la herencia de su hermana Jenni Rivera, rompió el silencio ahogada en llanto y en compañía de sus hermanos Juan, Pedro y su madre, la señora Rosa Rivera. Hace unos meses, la hermana menor de la cantante detalló a la revista TVyNotas que tiene varios años preparando su renuncia como albacea de la herencia que dejó Jenni Rivera para sus hijos, antes de morir en un accidente aéreo el nueve de diciembre de 2012. Y es que en ese momento aseguró que no soportó tanto odio, demanda tras demanda y supuestos errores en la empresa. Sin embargo, tras anunciar que ya no sería ella quien administraría todo, muchos comenzaron a dudar de ella.

Inconsolable, rompe el silencio “Este año me ha enseñado mucho, este año me fijé que mucha gente no está… ayer me fijé que mucha familia no me sigue, bueno no voy a decir mucha, yo pensé que solo perdí a los hijos de Jenni”, comentó Rosie Rivera durante el video publicado por Juan Rivera entre lágrimas. Rosie Rivera se refiere a la pérdida de sus sobrinos, los hijos de La Diva de la Banda, dado que desde que comenzaron los rumores ellos se alejaron de ella y hasta dejaron de seguirla en las redes sociales; al principio la única que seguía de su lado era Jacqie, quien precisamente se quedará como la albacea de la herencia de su mamá, pero ahora mismo parece que ese vínculo también se rompió.

Recuerda que su relación con Lupe y Gustavo no era de las mejores Después de declarar que se siente bastante mal por el hecho de ver que su propia familia no la sigue, y que se mantiene distanciada, también mencionó cómo se siente al respecto: “Yo sabía que perdí a Lupe y a Gustavo hace unos años, y te pones a pensar, ‘¿quién más no cree en mí?’ y tu mente empieza a rodar”, comentó la hermana menor de Jenni Rivera. Comentó que cuando salió mucha gente reaccionó ante ella diciéndole varias cosas ofensivas hacia su persona, ya que se creyeron todo lo que se ha dicho del supuesto desfalco que ella realizó, cosa que ya se desmintió con pruebas en la mano… Dijo que está bien que la gente opine lo que quiera, pero cuando se trata de la familia es realmente doloroso recibir comentarios hirientes.

Destrozada porque su familia no confía en ella “El saber que tu familia no cree en ti duele, pero luego empiezas a ver quién sí cree en ti y aprecias a los que sí creen en ti”, fueron palabras que salieron de la boca de Rosie con un gran nudo en la garganta y entre lagrimas. La reacción que muestra en el video es totalmente fuerte. Es un lado que muchas personas no conocemos, sí, nos enteramos de lo que acontece a la familia Rivera pero no sabemos como es que se siente exactamente cada miembro de la dinastía, por lo que resulta algo impactante conocer la situación de Rosie y ver cómo es que le ha afectado todas las problemáticas provocadas por sus sobrinos.

A pesar de todo, Rosie Rivera agradece a quienes aún creen en ella “Gracias por los que sí creen en mí”, palabras que dice la hermana menor de Jenni Rivera mientras coloca su mano en el pecho, señal de que lo dice lo más sincera posible, sin dudas se ve bastante afectada por todo lo que ha estado pasando en su vida desde que se le tacho como una ‘ratera’. Inclusive mencionó que muchas personas que la llegan a ver en la calle se detienen para únicamente preguntarle si realmente lo hizo, cosa que la hace sentir fatal, según menciona en el video. Una de las personas que se encuentra reunida con los demás miembros de la familia Rivera realizó comentarios para Rosie. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO