“Estás poniendo excusas baratas para cosas que tú sabes que tú hiciste y eso es de cobardes. Tú tienes la decisión de ser la persona que tú quieres ser. Mi papá y mi mamá nunca usaron drogas, yo sí, todo mundo sabe cuando está cometiendo un error, y sí quieres ser gacho, puedes ser gacho, nada más no pongas excusas”. ¿Estará mandando alguna indirecta a sus sobrinos?

Fue a través de un video en su canal de Youtube , el cual hasta el momento está a punto de llegar a las 9 mil vistas, donde el productor musical no se anduvo con rodeos y dijo que “las excusas baratas son solo de cobardes”. Sus seguidores de inmediato le mostraron su apoyo…

“La realidad de las cosas es que sí, tenemos que ser más pacientes, saber perdonar, ser amorosos, saber entender, pero también, si haces eso demasiado con alguien, no aprende, a veces la disciplina es necesaria, la disciplina es dura, la vida es dura, el mundo es más cruel que uno”, expresó Juan Rivera.

Con su muy particular estilo, Juan Rivera se refirió a la publicación que subió recientemente a sus redes sociales donde compartió la historia de dos hermanos, uno de elos vagabundo y alcohólico, y el otro era un negociante exitoso. A los dos les preguntaron que por qué eran cómo eran…

“Yo no hablo mal de mis sobrinos”

A punto de terminar con este video, y luego de recordar algunos comentarios que le hicieron varias personas, Juan Rivera aseguró que él no habla mal de sus sobrinos, sino que dice las cosas como son: “Que no les guste, lo siento. No estoy criticando a nadie, nada más estoy diciendo lo que es verdad”.

“Si no les gusta la verdad, no es ped… mío ya, hablen con la persona de quien se dijo la verdad. Tú tienes la decisión de ser la persona que tú quieres ser. Es feo, es triste y es doloroso, me imagino que sí, pero también Dios te da a ti la oportunidad de ser la persona que tú quieras ser”, comentó el hermano de Jenni Rivera (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).