Juan Rivera revela el sueldo que ganaba

Afirma que debido a su trabajo aún le deben más dinero

¿Cuánto era lo que ganaba Juan Rivera? “Ellos aún son los que me deben” Juan Rivera, hermano de la fallecida Diva de la Banda, reveló durante su rueda de prensa el sueldo que ganaba de las empresas de Jenni Rivera, además de afirmar que todavía eran ellos quienes le terminaban debiendo por los múltiples trabajos que realizó todos estos años. Hace un par de días atrás la familia Rivera vivía una batalla campal entre varios de sus integrantes, y es que todo comenzó a raíz de que Chiquis Rivera lanzara un video en donde afirmaba que durante la gestión de Rosie Rivera, las empresas de su madre habían sufrido un robo. Juan Rivera y su encuentro con la prensa Tras esto, y a pesar de que Chiquis no mencionó al responsable, muchos usuarios aseguraron que se trataba de su tío Juan Rivera, quien era muy allegado a Rosie, desencadenando un sinfín de indirectas de parte del empresario a través de sus redes sociales. Sin embargo, todo parece que llegó a su fin cuando Juan Rivera lanzó una rueda de prensa, en donde el hermano de Jenni habló de lo sucedido, y afirmó que esta sería la ultima vez que hablaría sobre esta situación, sacando no solo varios trapitos al sol, sino también su sueldo, afirmando que incluso las empresas de Jenni le debían dinero a Juan.

Juan Rivera revela el sueldo que ganaba trabajando en las empresas de Jenni Rivera Durante su rueda de prensa, Juan Rivera tocó muchos temas, desde sus roces con Lupillo Rivera, los cuales vienen desde varios años atrás, hasta su función adentro de Jenni Rivera Enterprises, mismo trabajo que realizó durante la gestión de su hermana Rosie. Además, Juan Rivera también mencionó la cifra exacta del sueldo que recibía quincenalmente durante su trabajo en las empresas de Jenni Rivera, mismas que pasaron a los hijos de la cantante. El empresario aseguró que ganaba alrededor de 682 dólares, los cuales en pesos mexicanos eran casi 14 mil pesos.

¿Le deben aún dinero?; Juan Rivera revela el sueldo que ganaba trabajando en las empresas de Jenni Rivera Posteriormente, al revelar el sueldo que recibía de las empresas de su hermana, Juan Rivera mencionó que incluso le terminaron debiendo debido a todo el trabajo que realizó durante su estadía como empleado de Jenni Rivera Enterprises, la cual afirma fue por un largo periodo de tiempo: “Llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo creara. En el 2013 creé ‘Jenni vive’. Yo fui el que contraté a los artistas, el que contrató el hotel, la promoción… Pagaron mucho dinero, mucho, por los derechos de eso”, mencionó el hermano de Juan Rivera.

“Restan 7 años que me deben de pagar”; Juan Rivera revela el sueldo que ganaba y afirma que aún le deben dinero Tras esto, Juan Rivera mencionó que además del sueldo que le daban quincenalmente, las empresas de Jenni Rivera le terminaron debiendo parte de su trabajo, algo que incluso Jacqie, quien es la nueva administradora, ya está por enterada y “ya se pusieron de acuerdo con ello”: “A mí se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de años, restan 7 años que se me deben de pagar. Me acerqué a Jacqie y le dije que para hacer las cosas fáciles, hiciera una suma, que lo pagara todo y le rebajaba el 20 o 30%”, rescató el portal TVyNovelas las palabras de Juan.

“Aún no me pagan los temas nuevos”; Juan Rivera revela el sueldo que ganaba trabajando en las empresas de Jenni Rivera En su encuentro con la prensa, Juan Rivera enlistó todo el trabajo que se le debía, el cual afirma que estuvo realizando como empleado de las empresas de Jenni Rivera, desde la gestión de algunos eventos, como la creación de nuevos temas de Jenni Rivera, mismos que fue lanzando poco a poco: “Entonces de eso, se me debe de los temas nuevos que lanzaron, no me han pagado. Se hizo un contrato con Sony, que quiere sacar un disco completo. Le dije a Rosie no, no podemos alargar el legado, mejor vayamos entregando tema por tema, uno por uno, para no quemar los temas de un jalón. Por lo cual, Sony no ha pagado los temas nuevos”.

¿Sí es una buena feria la que le deben? Posteriormente, Juan Rivera mencionó que fue él quien realizó parte de la banda sonora para la bio serie de Jenni Rivera; ‘Mariposa de Barrio’, canciones que él afirma aún no se le paga: “Produje 19 canciones para la serie de Mariposa de Barrio con ese disco Jenni llegó al número 3 en Billboard, son un total de 29 temas que no se me han pagado y 7 años de Jenni Vive. “Los temas sí creo que se me deben de pagar. Ahora, les soy sincero, y sí es una buena feria. Si la gente cree que es de dinero, donen el dinero. Hay que entregar ese dinero a un orfanato, para que la gente no diga. Que agarren ese dinero y lo entreguen a un orfanato”, mencionó durante su entrevista de prensa, al revelar que del sueldo que le pagaban, le debían más dinero.

Juan Rivera afirma que ya no hablará más del tema Para finalizar, Juan Rivera aseguró que está sería la ultima ocasión en la que hablaría sobre los problemas que tiene con algunos integrantes de la familia Rivera, afirmando que pararía por el bien de toda su familia esta polémica que lleva semanas en el ojo público: “Esto, conmigo, acaba hoy, todo acaba hoy, por el bienestar de mi mamá, de mi padre, de mis hermanos, de Rosie, de Chiquis, Jacqie, Johnny, Jenicka, Mikey, principalmente de mi mujer y mis hijos. Si ellos creen que no me lo gané, va”, finalizó esta parte de la rueda de prensa, en donde afirmó la cifra exacta de su sueldo. PUEDES VER EL VIDEO DE LA RUEDA DE PRENSA DE JUAN RIVERA AQUÍ