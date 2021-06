Dice que no ha leído el testamento de Jenni

También habló sobre el testamento, el cual dijo, no ha leído porque no le interesa: “Dijo que en el testamento de mi hermana decía que se tenía que entregar una contabilidad cada año, yo no sé si él ha leído el testamento, yo no lo he leído porque no me interesa leerlo, porque no es mi lugar, no es para mi, es para mis sobrinos “.

Aseguró que leer el testamento es trabajo de Rosie Rivera y de los hijos de Jenni Rivera, y agregó: “No sé si lo ha leído (Johnny) y si lo ha leído hay dos cosas ahí que se contradijo, y que ahorita les explicaré, también le di un consejo a Jacqie hoy, le dije: ‘Dile a Johnn que cuando haga una entrevista que él le grabe por su parte también … “.