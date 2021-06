En esta misma transmisión, el hermano de Jenni Rivera aseguró que él no anda con indirectas, sino que va de frente: “Y les dije que por favor no me hicieran hacer esto porque no ando entre indirectas, no ando entre las sombras, no, tiene que ser de frente”.

Juan Rivera mencionó que otra de las razones por las que decidió realizar esta transmisión fue para que sus seguidores tuvieran la oportunidad de preguntarle lo que sea: “Ya no me agüito, me dicen pendej…, que no sé cantar, no hay ped…, pero intento ser un hombre muy honesto, muy derecho, respetuoso y hay gente que no sabe respetar eso y está bien, no me tienen que respetar si no gustan, pero no me vengan a faltar al respeto en persona o a mi persona porque me voy a defender”.

“¿Por qué voy a decir esto hoy? Porque por mucho tiempo me quedé callado, por defender el bienestar de mi familia, de la familia Rivera… me quedé callado, entre muchas cosas que se han dicho, muchas cosas horribles que se han dicho de mí, que jamás he defendido”.

“Mis sobrinos saben que nos dicen rateros”

“No es que tenga que darle explicaciones a nadie, mis hijos me conocen, mi mujer me conoce, yo le dije a las personas, por favor llévensela calmada porque cuando explote voy a tronar duro y no le debo explicaciones a nadie, pero ya no, no voy a dejar que se me arrastre por el suelo nomás porque la gente quiere echar indirectas”

“Ahora, sí hay que decir las cosas como son porque el intentar defender a mi familia no me ha servido de nada. Mis sobrinos saben que nos dicen rateros, ellos saben que no he robado y ellos no salen a decir: ‘mi tío nunca ha robado, no salgan con esa cosa’, ¿de qué me sirvió? Entonces ellos no me tienen que defender, pero no se agüiten cuando yo lo haga”, comentó.