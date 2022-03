“Sabía que tendría que enfrentar a mi mamá y decirle la realidad de las cosas. Los ‘morros’ estaban jóvenes, Johnny era un niño. Veo los videos hoy y se me hace increíble pensar que vivimos eso. Recuerdo la cara de Chiquis con una mirada que sabía que era su mamá, pero como que no quería que le dijeramos que era su mamá”.

“La verdad fue tan increíblemente difícil ese momento, ver el llanto, escuchar el grito de mi mamá. Creo que nunca he estado en un lugar donde haya tanta tristeza y tanto dolor acumulado en un cuarto, encerrado, tanto llanto, tanta desesperación, tanta impotencia, tanta confusión”. La muerte de Jenni Rivera caló hondo en toda la familia y no era para menos…

“Recuerdo que cuando entramos nos dirigimos a la sala, estaban todos, creo que ya falleció una hermana que se llamaba Hortencia, estaba sentada enseguida de mi mamá, muy amiga de mi madre. Nada más me miró a los ojos mi mamá y no tuve qué decir nada”, recordó Juan Rivera.

“No queríamos que nadie cargara a Jenni”, asegura Juan Rivera

Por último, el productor musical reveló que no querían que nadie cargara el ataúd de Jenni Rivera, únicamente los hermanos (Juan, Lupillo, Gustavo y Pedro Jr) y sus sobrinos: “Había muchos invitados, muchas estrellas, estaban Esteban (Loaiza) y Fernie (quien dicen que fue el ‘verdadero amor’ de la cantante) en la misma fila, creo”.

“La neta se puso difícil. Hay una escena donde mi hermano Pedro va saliendo con la Biblia y John viene cargando a su mamá, qué imagen tan más dolorosa. A veces. me siento culpable y digo que tal vez ‘inconsiderado’ fui o he sido no nada más con él sino con el resto de mis sobrinos, tal vez con mi mamá, con mis hermanos, en no analizar el dolor que ellos pueden tener o cargar y solo pensar en el mío”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).